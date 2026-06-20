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Concordia firmata. Ora si potrà litigare

Rivola: «Per la prima volta ci unisce la stessa visione». Più soldi (pochi) ai team ma da spendere in marketing
Giorgio Pasini
1 min
Concordia firmata. Ora si potrà litigare

E Patto si, Concordia forse. In attesa della vera sostanza, sia sui regolamenti che su cifre economiche (se mai le sapremo), ieri a Brno è arrivato l’annuncio della forma sul cosiddetto Patto della Concordia tra la MotoGP (Liberty Media/Dorna), i cinque costruttori in campo e la federazione (una facciata, diciamolo) per la gestione dei primi cinque anni della top class del Motomondiale. Un accordo che bloccava gli annunci di mercato (una piuttost

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