Ogura in pole a Brno, Bagnaia in prima fila. Secondo tempo per Di Giannantonio

Ai Ogura conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca , nono appuntamento del Mondiale di MotoGp . Il giapponese del team Aprilia Trackhouse firma il crono di 1'51"139, e partirà davanti a tutti nella Sprint di oggi (ore 15) e nella gara lunga di domani (ore 14) sul circuito di Brno. Assieme a lui in prima fila ci saranno anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia , che chiudono rispettivamente con il secondo (+0"211) e il terzo tempo (+0"244). Per Ogura è la prima pole in top-class, e primo poleman giapponese dal GP di Teruel del 2020 (Takaaki Nakagami). A 25 anni 4 mesi e 26 giorni, Ogura è il poleman giapponese più giovane della storia: batte il record di Daijiro Katoh: 26 anni 3 mesi e 2 giorni a Motegi nel 2002. Per l'Aprilia, invece, è la prima pole conquistata sul circuito ceco.

Le altre posizioni

Ad aprire la seconda fila c'è l'Aprilia del leader del Mondiale Marco Bezzecchi, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira. Raul Fernandez, compagno di squadra di Ogura, scatterà dalla settima piazza, in terza fila assieme alla Ktm di Pedro Acosta e alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Solo decimo lo spagnolo Jorge Martin che era riuscito a superare il Q1.

Le parole di Ogura, di Di Giannantonio e Bagnaia

"Sono felicissimo, è stata una bella qualifica stavolta, era uno degli obiettivi più importanti di questo weekend, vediamo come andrà nella sprint e in gara. Per il passo che abbaio si può lottare per una bella posizione, le aspettative sono alte". Così il pilota giapponese dell'Aprilia Trackhouse, Ai Ogura, che ha conquistato la pole del Gp della Rep. Ceca. "Sono contento perché ho fatto davvero un bel giro, purtroppo non è bastato per fare la pole. Stiamo lavorando bene. Oggi mi rode un po' perché volevo la pole, però siamo in una buona posizione in vista di Sprint e gara.Oggi sono andato forte, la velocità c'è" sono invece le parole di Fabio Di Giannantonio, ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto in qualifica. "La modifica di ieri non ha funzionato come ci aspettavamo. Stamattina faticavo un po', ho trovato un po' di grip ma nei cambi di direzione la moto diventava un po' più lenta. Quindi siamo tornati al setting di ieri, che nel time attack mi rende più competitivo. Oggi pomeriggio proveremo qualcosa di diverso, però è stato un bel giro considerando che siamo vicini ad Aprilia. Gomme? Difficile, cambiano le condizioni quindi vedremo oggi pomeriggio", ha detto Francesco Bagnaia a Sky Sport.