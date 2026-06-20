Bagnaia vince la Sprint a Brno davanti a Ogura e Marc Marquez! Di Giannantonio 4°, Bezzecchi cade

BRNO (Repubblica Ceca) - Pecco Bagnaia vince la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca , nono appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista, scattato dalla terza posizione, prende subito il comando della gara e chiude davanti al pole-man Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e al compagno di squadra Marc Marquez, partito dalla quinta casella in griglia. Appena giù dal podio c'è la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio , davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

Fuori Bezzecchi

Chiudono la top 10 Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Brad Binder, e Joan Mir. Cade, invece, il leader della classifica Marco Bezzecchi, che finisce fuori pista a soli due giri dal termine e vede Martin avvicinarsi a 15 lunghezze. Out anche la Ktm di Pedro Acosta.

Le parole di Bagnaia

"Usare la soft? Per fortuna è stata presa la decisione corretta, non come ad Austin. Sono molto contento. I primi due giri hanno deciso tutto, ho cercato di crearmi un vantaggio per poi controllare. Il grip non era male, c'erano un po' di vibrazioni, quindi ho dovuto rallentare un pochino e controllare Ogura. Stiamo lavorando tantissimo, speriamo di fare bene anche domani". Così il pilota della Ducati 'Pecco' Bagnaia.