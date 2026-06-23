Marc Marquez, ufficiale il rinnovo con Ducati: "Il futuro è rosso". Dall'Igna: "Mi ha impressionato"

Marc Marquez in Ducati fino al 2028. Il 9 volte campione del mondo - reduce dal primo posto al Gp di Brno - ha rinnovato il contratto con il team ufficiale di Borgo Panigale, dove è giunto nel giugno 2024 trionfando poi alla sua prima stagione in rosso. Queste le parole dello spagnolo: “ Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro . C on questo rinnovo hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso ”.

Domenicali: " Ducati al vertice con Marquez"

Queste invece le parole del ceo di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali: “Il rinnovo con Marc per le stagioni 2027 e 2028 rappresenta la scelta più naturale dopo i risultati incredibili che abbiamo raggiunto insieme nella sua prima stagione in rosso. Ha portato all'interno di una squadra vincente una mentalità se possibile ancora più determinata e uno straordinario spirito competitivo. Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all'interno della squadra e di capacità di essere grandi professionisti pur in un clima scherzoso e sereno. Proseguire insieme significa dare continuità ad un progetto di successo e quindi affrontare le próximas stagioni con l'ambizione di mantenere Ducati ai vertici della MotoGP”.

Dall'Igna: "Impressionato da Marquez"

Infine, anche il direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall'Igna ha risposto sull'ufficialità del rinnovo di Marquez: “Fiducia, il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui. Ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme. Marc ha sempre messo la sua passione, la sua motivazione e il suo essere un vero agonista davanti a tutto nelle scelte che lo hanno guidato nell'esperienza con il Ducati Lenovo Team. Ha dato fiducia all'intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d'orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc”.