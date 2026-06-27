Fernandez vince la Sprint ad Assen, Di Giannantonio 3°. Bezzecchi davanti a Martin, 7° Bagnaia

ASSEN (Paesi Bassi) - Doppietta Aprilia nella gara sprint del Gp di Olanda di MotoGp. Raul Fernandez ha vinto ad Assen davanti al compagno di box Ai Ogura, per una doppietta del team Trackhouse. Terza piazza per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio , davanti al leader del Mondiale Marco Bezzecchi, che ha vinto il duello interno con l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin , quinto al traguardo dopo esser stato in testa nelle battute iniziali. Sesta piazza al traguardo per Pecco Bagnaia, ma retrocesso di una posizione , ceduta all'altra Ducati di Marc Marquez. Tra i primi dieci si sono piazzati anche Enea Bastianini e Pedro Acosta, ottavo e decimo con le Ktm, e Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha. Dodicesimo posto per Luca Marini con la Honda.

Le parole di Di Giannantonio

"Sappiamo che le Aprilia sono velocissime, stanno facendo un lavoro eccezionale. Noi stiamo cercando di minimizzare i danni. Volevamo partire bene, a un certo punto mi sono detto 'forse ho anche qualche possibilità di vincere', ma ero al limite con entrambe le gomme. Il risultato è comunque straordinario". Così Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati VR46, dopo il terzo posto nella sprint del Gp d'Olanda.