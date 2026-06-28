Ogura vince ad Assen, Martin a podio. Out Bagnaia, Bezzecchi in ospedale dopo l'incidente

Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) domina il Gran Premio di Olanda , decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp . Il pilota giapponese precede al traguardo il compagno di box Raul Fernandez. Jorge Martin completa la tripletta Aprilia e si prende la vetta della classifica piloti , sfruttando la caduta di Marco Bezzecchi dopo soli tre giri. Pesante zero per il pilota azzurro, che scivola a -7 da Martin in classifica. Ai piedi del podio c'è davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini). Ritiro per un problema ai freni per Francesco Bagnaia (Ducati). Per il giapponese Ogura è la prima vittoria in carriera nella classe regina della MotoGp . Cambiato poi l'ordine di arrivo per un track-limit di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati viene retrocesso in settima posizione alle spalle di Enea Bastianini che sale in sesta posizione sulla sua Ktm. Chiudono la top ten Fabio Quartararo su Yamaha, Brad Binder su Ktm e Alex Rins su Yamaha. Nella classifica del Mondiale al comando balza Martin con 193 punti davanti a Bezzecchi con 186. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp il 12 luglio in Germania.

Controlli per Bezzecchi

Controlli per Marco Bezzecchi (Aprilia), dopo la brutta caduta nel Gran Premio di Olanda. Bezzecchi è stato ricoverato presso il centro medico del circuito e sottoposto a valutazione approfondita dello staff medico. Gli esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta "una normale mobilità in tutti e quattro gli arti senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche". Tuttavia, "a causa del forte dolore" l'equipe ha deciso di trasferire Bezzecchi a Groningen per sottoporsi a esami specialistici per escludere quindi "lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro".

Bagnaia è diventato papà

E' stato il primo GP da papà per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha festeggiato l'arrivo di un maschietto. Nel suo box è comparso un orsetto con un paio di scarpette azzurre e un cartello di "benvenuto".

Martin leader: "Fantastico"

"Si è fantastico, la cosa importante per me era fare un passo avanti rispetto a ieri. Sto cercando di riuscire a rendere la moto più giusta per me, ma devo fare i complimenti ad Ogura e Fernandez che oggi sono stati eccezionali". Cosìcommenta il suo terzo posto nel Gran Premio di Olanda della MotoGp, che gli vale la leadership nel campionato Mondiale. "Io ho dato il massimo, però sono primo nel campionato ed è una bellissima emozione. Ho lavorato tanto e devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto", ha aggiunto il pilota spagnolo che dall'anno prossimo passerà alla Yamaha.