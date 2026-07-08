Bagnaia carico per il Sachsenring: "Massima determinazione, voglio un bel risultato"

"Sarà importantissimo centrare un bel risultato per chiudere al meglio questa prima parte di stagione prima della pausa estiva". Queste le parole di Francesco Bagnaia in vista del weekend al Sachsenring. Il ducatista è sempre salito sul podio nelle ultime 3 edizioni del GP di Germania, vincendo anche nel 2024, e punta a mantenere costanza nelle performance. L'obiettivo principale del fine settimana sarà quello di continuare a ricucire il gap prima delle vacanze estive: ottavo in classifica con 130 punti, Bagnaia è a -63 dal leader Jorge Martin .

Ripartire dopo Assen

Dopo 4 podi consecutivi dalla gara di Barcellona del 17 maggio a quella di Brno del 21 giugno, ad Assen Bagnaia è stato costretto al ritiro per un problema tecnico alla moto: "Il fine settimana ad Assen è stato complicato e aver chiuso la domenica con un ritiro mi è dispiaciuto molto, soprattutto per il lavoro fatto con la squadra - confessa il pilota italiano - Il Sachsenring non rientra storicamente tra le mie piste preferite, ma affrontiamo questo weekend con la massima determinazione".

Occhi puntati su Marc Marquez

Chi arriva al Sachsenring con i favori del pronostico è il compagno di squadra di Bagnaia, Marc Marquez, che in Germania ha vinto 12 volte, di cui 9 in MotoGP. Pista sinistrorsa, ideale per il suo stile di guida, anche se lo stesso Marquez, conscio della sua condizione fisica non ancora al top, parte con prudenza: "Ad Assen sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto stringere i denti e soffrire, ma siamo comunque riusciti a gestire la situazione e a portare a casa punti importanti per il campionato. Qui al Sachsenring lo scenario è diverso: dal punto di vista fisico farò sicuramente fatica, ma la conformazione di questo tracciato richiede un minor dispendio di energie. Possiamo essere subito nella scia dei più veloci", ha dichiarato lo spagnolo. Appuntamento a venerdì 10 luglio per le prove libere e le pre-qualifiche. Sabato 11 alle 10:50 le qualifiche e alle 15 la sprint, domenica 12 luglio alle 14 la gara.