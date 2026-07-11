Marc Marquez show al Sachsenring: pole e record davanti ad Alex e Di Giannantonio! Cade Bezzecchi

Pole di Marc Marquez al Sachsenring. Il pilota Ducati si accomoda sulla prima casella del Gp di Germania - 11º appuntamento del motomondiale in programma alle ore 14 italiane di domenica 12 luglio - registrando il tempo record di 1:19.041. Alle sue spalle, la Ducati Gresini del fratello Alex e la VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio. Altra brutta caduta per Marco Bezzecchi, che dopo essere scivolato sull'asfalto a 140 km/h ha rimediato una frattura scomposta alla clavicola sinistra che lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico. Nonostante la frattura, il leader del mondiale era tornato in pista e si era poi qualificato in 8ª posizione. Chiude invece 11º Pecco Bagnaia. Queste le parole del campione del mondo in carica al termine delle qualifiche: "Sono contento perché la strategia è andata in modo preciso. Volevo fare il time attack qui, me lo sentivo e abbiamo migliorato anche sul passo gara che ieri mancava". Così invece Alex: "Oggi abbiamo fatto uno step in avanti, perché ieri non avevo fiducia nell'anteriore, facevo fatica e la moto non curvava come volevo. Oggi abbiamo fatto tutta la mattina con la soft, nella Sprint penso userà la soft, mentre domani penso che avremo tutti la gomma media". Infine, l'azzurro della VR46: "Sono molto contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro da ieri. Sul passo mi sento molto bene. Era molto importante partire in prima fila per via delle nuove regole. Abbiamo fatto un bel giro. Penso che avrei potuto fare meglio se avessi messo bene insieme tutti i settori. Possiamo fare un bel lavoro in entrambi i casi, perché non è una pista dov'è facile sorpassare. Per la Sprint dovremo spingere tutto il tempo, mentre in gara lunga bisognerà avere un bel passo, ma anche conservare la gomma per la fine". Prossimo appuntamento alle ore 15 con la sprint race!