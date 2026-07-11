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Marquez domina al Sachsenring: Marc vince la Sprint davanti ad Alex! Di Giannantonio 3°, Bagnaia 7°

In Germania è una questione di famiglia per i fratelli spagnoli, terzo Fabio, più dietro Jorge Martin e Pecco
2 min
Motogpmarquezbagnaia

Marc Marquez vince la sprint del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole, tiene la testa della gara dall'inizio alla fine, precedendo sul traguardo le altre due Desmosedici del fratello Alex Marquez (Gresini) e Fabio Di Giannantonio (VR46). Un vero e proprio dominio quello del 9 volte campione del mondo che con questo successo accorcia di otto lunghezze su Martin, rimanendo in quinta posizione nella classifica iridata ma riducendo a 32 punti il suo distacco dalla vetta.

Bagnaia settimo, Bezzecchi assente

Seguono a distanza le due Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, quarto, e Raul Fernandez, quinto, che precedono quella ufficiale del leader di classifica Jorge Martin, davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. Chiudono la top ten Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartararo (Yamaha) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia. Domani la gara con Marquez che partirà dalla pole davanti al fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, come nell'ordine di arrivo della Sprint.

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