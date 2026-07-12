Marquez sempre più re del Sachsenring: trionfo e record come Agostini. Caduta per Di Giannantonio

Marc Marquez resta sul trono del Sachsenring. Dopo la doppietta pole e sprint, il campione del mondo in carica e 9 volte iridato si aggiudica il Gp di Germania - valido per l'11º appuntamento del mondiale - tagliando il traguardo davanti alle Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez. Un trionfo che consente allo spagnolo della Ducati di eguagliare il record di 10 vittorie (considerata la classe regina) finora appartenuto al solo Giacomo Agostini. Cadono invece Alex Marquez (curva 13) e l'azzurro della Ducati VR46 Fabio Di Giannantonio (curva 10), partiti rispettivamente in 2ª e 3ª posizione. Chiude invece 6º il futuro pilota Aprilia Pecco Bagnaia. Così Marquez al termine della gara: "Sono molto felice, è stato un weekend speciale. Sin da venerdì ero molto concentrato e sapevo che avrei dovuto attaccare per poter rientrare in lotta per il Mondiale. È bello aver raggiunto quota 10 vittorie su questa pista". Queste invece le parole del giapponese: "Sono molto felice per oggi. È stata una domenica migliore di quanto mi aspettassi. È stato difficile superare Fernandez, ma sono contento perché non mi aspettavo di avere questo passo gara". Infine, il commento del compagno di squadra terzo classificato: "Sono davvero felice perché non pensavo di poter salire sul podio oggi. Sono contento, ieri la moto era molto instabile e non mi sentivo molto a mio agio. Grazie al team per avermi aiutato". L'agenda del mondiale prevede ora la tappa a Silverstone, in programma nel weekend 7-9 agosto!