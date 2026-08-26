Bezzecchi, Martin e l’Aprilia: Aragon, un tabù per tre

Trentuno punti di vantaggio e l’incognita Aragon, dove Aprilia non ha mai vinto. Per Jorge Martin la gara di casa ad Aragon rappresenta più che un’opportunità, una sfida. Lo spagnolo al Motorland ha vinto una sola volta in Moto3 ormai quasi dieci anni fa, e lo scorso anno a causa degli infortuni di inizio stagione ha saltato il round nel deserto d’Aragona. Anche il compagno di squadra - e primo inseguitore in campionato - Marco Bezzecch