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Doppietta Marquez nella Sprint del GP di Aragon: Marc davanti ad Alex, Bezzecchi completa il podio

Dietro ai fratelli spagnoli e all'azzurro ci sono Pedro Acosta, 4°, e il leader del Motomondiale Jorge Martin, 5°
1 min
Doppietta Marquez nella Sprint del GP di Aragon: Marc davanti ad Alex, Bezzecchi completa il podio© EPA

Marc Marquez (Ducati) si prende la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi (Aprilia) e conduce la gara dal primo all'ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex (Ducati Gresini), bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l'azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Completa il podio Bezzecchi, che precede Pedro Acosta (Ktm) e il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia). A punti anche Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Diogo Moreira (Honda LCR) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

Le parole di Bezzecchi

"È stata una giornata meravigliosa, onestamente non mi aspettavo un risultato così positivo". Così Marco Bezzecchi dopo il terzo posto nella gara Sprint del Gran premio di Aragon che segue la pole position di stamattina nelle qualifiche. "Ieri mi sentivo bene, ma avvertivo che il mio passo non era il migliore - ha proseguito - sapevo che Marc e Alex (Marquez, arrivati primo e secondo ndr) avevano qualcosa in più. Mi è mancato qualcosa, ma sono felice".

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