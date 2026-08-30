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Marc Marquez trionfa ad Aragon: 3º Bezzecchi, Martin fuori dal podio. Incubo Bagnaia

Il 9 volte campione del mondo si aggiudica il 13º appuntamento del motomondiale precedendo la Ktm di Acosta e l'Aprilia numero 72

Marc Marquez trionfa ad Aragon. Gia reduce dal primo posto nella Sprint, il 9 volte campione del mondo si aggiudica il 13º appuntamento del motomondiale (nonché l'8º Gran Premio aragonese in carriera) tagliando il traguardo davanti alla Ktm di Pedro Acosta e all'Aprilia di Marco Bezzecchi, partito in pole position. Chiude in 5ª posizione il compagno di team Jorge Martin. Termina invece sull'asfalto il weekend da incubo di Pecco Bagnaia, che lascia la gara dopo una caduta sulle curve 9 e 10. Fuori anche Franco Morbidelli e Raul Fernandez.  La classifica vede ora Marquez scavalcare Bezzecchi al secondo posto, che a sua volta guadagna punti su Martin, rimasto al comando con un vantaggio sul connazionale ridotto a 19 punti. Queste le parole di Bezzecchi al termine della gara: "Sono molto contento e soddisfatto. Il weekend è stato difficile, ma sono riuscito a salire sul podio per la prima volta su una pista che mi è sempre piaciuta. Sapevo che il mio passo non era il migliore e ho lottato per essere sul podio. Duellare con Marc. È stato bello, oggi era imbattibile. Peccato aver perso il secondo posto su Acosta, avrei voluto battagliare un po' di più". Così invece Marquez: "Il punto chiave anche oggi era la prima curva. Ero riuscito a superare Marco ma poi mi sono dimenticato dell'abbassatore e ho perso molte posizioni. Poi ho costruito il mio ritmo e nei primi giri è stata battaglia, nei giri successivi ho gestito il ritmo per poi alzare l'intensità nella seconda parte di gara". Infine, Acosta: "Davanti ai fan spagnoli dovevo provarci in ogni modo oggi. Abbiamo lavorato tantissimo e stiamo migliorando giorno dopo giorno. Solo molto felice, era un po' che non salivo sul podio e penso potremo progredire ancora in vista di Misano". Prossimo appuntamento il 12 e 13 settembre a Misano! 

Gp Aragon: l'ordine di arrivo

  1. Marc Marquez 41'10.969
  2. Pedro Acosta +1.754
  3. Marco Bezzecchi +3.629
  4. Alex Marquez +8.687
  5. Jorge Martin +12.572
  6. Fermin Aldeguer +17.687
  7. Fabio Di Giannantonio +23.136
  8. Enea Bastianini +25.741
  9. Diogo Moreira +25.899
  10. Brad Binder +26.441
  11. Jack Miller +27.206
  12. Joan Mir +27.999
  13. Alex Rins +28.276
  14. Luca Marini +29.794
  15. Johann Zarco +30.003
  16. Pol Espargaro +35.874
  17. Lorenzo Savadori +49.761
  18. Fabio Quartararo +51.657
  19. Toprak Razgatlioglu +2 laps
  20. Raul Fernandez +17 laps
  21. Franco Morbidelli +17 laps
  22. Francesco Bagnaia +17 laps

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGP

MotoGp: la classifica aggiornata

  1. Jorge Martin — 256
  2. Marc Marquez — 237
  3. Marco Bezzecchi — 232
  4. Fabio Di Giannantonio — 208
  5. Ai Ogura — 203
  6. Pedro Acosta — 189
  7. Raul Fernandez — 186
  8. Francesco Bagnaia — 143
  9. Alex Marquez — 128
  10. Fermin Aldeguer — 90
  11. Luca Marini — 88
  12. Enea Bastianini — 84
  13. Brad Binder — 78
  14. Diogo Moreira — 64
  15. Fabio Quartararo — 55
  16. Franco Morbidelli — 53
  17. Johann Zarco — 36
  18. Joan Mir — 33
  19. Jack Miller — 28
  20. Alex Rins — 24
  21. Toprak Razgatlioglu — 14
  22. Maverick Viñales — 10
  23. Iker Lecuona — 9
  24. Augusto Fernandez — 6
  25. Pol Espargaro — 3
  26.  

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Marc Marquez trionfa ad Aragon. Gia reduce dal primo posto nella Sprint, il 9 volte campione del mondo si aggiudica il 13º appuntamento del motomondiale (nonché l'8º Gran Premio aragonese in carriera) tagliando il traguardo davanti alla Ktm di Pedro Acosta e all'Aprilia di Marco Bezzecchi, partito in pole position. Chiude in 5ª posizione il compagno di team Jorge Martin. Termina invece sull'asfalto il weekend da incubo di Pecco Bagnaia, che lascia la gara dopo una caduta sulle curve 9 e 10. Fuori anche Franco Morbidelli e Raul Fernandez.  La classifica vede ora Marquez scavalcare Bezzecchi al secondo posto, che a sua volta guadagna punti su Martin, rimasto al comando con un vantaggio sul connazionale ridotto a 19 punti. Queste le parole di Bezzecchi al termine della gara: "Sono molto contento e soddisfatto. Il weekend è stato difficile, ma sono riuscito a salire sul podio per la prima volta su una pista che mi è sempre piaciuta. Sapevo che il mio passo non era il migliore e ho lottato per essere sul podio. Duellare con Marc. È stato bello, oggi era imbattibile. Peccato aver perso il secondo posto su Acosta, avrei voluto battagliare un po' di più". Così invece Marquez: "Il punto chiave anche oggi era la prima curva. Ero riuscito a superare Marco ma poi mi sono dimenticato dell'abbassatore e ho perso molte posizioni. Poi ho costruito il mio ritmo e nei primi giri è stata battaglia, nei giri successivi ho gestito il ritmo per poi alzare l'intensità nella seconda parte di gara". Infine, Acosta: "Davanti ai fan spagnoli dovevo provarci in ogni modo oggi. Abbiamo lavorato tantissimo e stiamo migliorando giorno dopo giorno. Solo molto felice, era un po' che non salivo sul podio e penso potremo progredire ancora in vista di Misano". Prossimo appuntamento il 12 e 13 settembre a Misano! 

Gp Aragon: l'ordine di arrivo

  1. Marc Marquez 41'10.969
  2. Pedro Acosta +1.754
  3. Marco Bezzecchi +3.629
  4. Alex Marquez +8.687
  5. Jorge Martin +12.572
  6. Fermin Aldeguer +17.687
  7. Fabio Di Giannantonio +23.136
  8. Enea Bastianini +25.741
  9. Diogo Moreira +25.899
  10. Brad Binder +26.441
  11. Jack Miller +27.206
  12. Joan Mir +27.999
  13. Alex Rins +28.276
  14. Luca Marini +29.794
  15. Johann Zarco +30.003
  16. Pol Espargaro +35.874
  17. Lorenzo Savadori +49.761
  18. Fabio Quartararo +51.657
  19. Toprak Razgatlioglu +2 laps
  20. Raul Fernandez +17 laps
  21. Franco Morbidelli +17 laps
  22. Francesco Bagnaia +17 laps

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