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Bezzecchi da record, pole a Misano davanti a Marc Marquez! Di Giannantonio apre la 2ª fila, Bagnaia 14°

L'italiano partirà davanti a tutti nel Gran Premio di San Marino, precedendo lo spagnolo della Ducati. Quinta l'altra Aprilia di Martin
3 min
Motogpmisanobezzecchi
Bezzecchi da record, pole a Misano davanti a Marc Marquez! Di Giannantonio apre la 2ª fila, Bagnaia 14°© ANSA

Marco Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L'azzurro scende sotto il muro dell'1'30" e si prende la prima casella tagliando il traguardo in 1'29"982, nuovo record della pista di Misano. Per il romagnolo quella odierna è la pole numero 13 nella classe regina, la quarta in questa stagione, settima per il team Aprilia ufficiale. Alle sue spalle Marc Marquez (Ducati), secondo a 0"198, e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), terzo a 0"368.

Martin quinto, disastro Bagnaia

Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che precede il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Pol Espargaro (Ktm Tech3). Ancora difficoltà per Francesco Bagnaia (Ducati), che non è riuscito a superare il Q1 e partirà 14° alle spalle di Fabio Quartararo (Yamaha) e davanti a Diogo Moreira (Honda LCR).

Bezzecchi: "La moto funziona ma soffriamo in alcuni punti"

"Mi sono divertito, è stata una bella mattinata. Sono molto contento e ringrazio tutta la squadra, dobbiamo rimanere concentrati già da oggi pomeriggio. La moto funziona abbastanza bene, ci sono dei punti della pista dove soffriamo leggermente e dobbiamo trovare qualche piccola soluzione". Così, ai microfoni di Sky Sport, Marco Bezzecchi dopo le qualifiche. "Io sto cercando di dare il massimo, il ginocchio mi dà ancora un po' fastidio ma diamo tutto con quello che abbiamo. Marc è sicuramente uno dei più veloci, partiamo entrambi davanti e sarà tosta, ma a Misano le gare sono sempre molto tirate", conclude.

Marquez: "Obiettivo fare secondo"

"Bezzecchi fa paura nelle curve veloci, mentre noi là facciamo un pochino di fatica. Noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era la prima fila, in sprint e gara fare secondo e secondo può essere un obiettivo raggiungibile. Oggi ho provato di più il passo gara, ora vediamo la Sprint Race e poi pensiamo alla gara". Così Marc Marquez a Sky. Aldeguer invece si dice "sorpreso della prima fila. Ieri non è stata una giornata buonissima, ma abbiamo lavorato bene e questa mattina siamo riusciti a sfruttare la gomma morbida. Il passo gara non so quale possa essere, ma proveremo a seguire Bezzecchi e Marquez. Questa mattina mi sono concentrato nel non fare errori e abbiamo trovato passo dopo passo il limite".

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