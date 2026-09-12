Marc Marquez vince la Sprint a Misano davanti a Bezzecchi e Martin! Come cambia la classifica piloti

Marc Marquez vince la gara sprint del Gp di San Marino , quattordicesima prova del Mondiale di MotoGp . Il pilota della Ducati ufficiale firma la sua sesta vittoria stagionale nella gara 'corta' precedendo l'Aprilia di Marco Bezzecchi scattato in pole. La gara si è decisa alla prima curva con lo spagnolo che sfrutta un miglior avvio posizionandosi alla prima staccata davanti al pilota riminese che non è riuscito nei giri successivi a tenere il ritmo del nove volte campione del mondo che nel finale ha gestito la gara impedendo a Bezzecchi la rimonta . Terzo lo spagnolo Jorge Martin , leader della classifica Mondiale con l'altra Aprilia, che ha preceduto la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio . Martin mantiene la testa della classifica salendo a 263 punti, Marquez si avvicina portandosi a 249 punti mentre Bezzecchi si porta a 241 punti. Quinto Alex Marquez (Ducati Gresini), a seguire la Ktm di Pedro Acosta e l'altra Aprilia di Raul Fernandez . A chiudere la top ten Fermin Aldeguer (Ducati) e le Honda di Luca Marini e Johann Zarco . Tredicesimo Pecco Bagnaia . Come era già accaduto anche ad Aragon, la partenza si è rivelata fondamentale con Marquez apparso molto più aggressivo rispetto a Bezzecchi.

MotoGp, ecco come cambia la classifica

La gara del Gran Premio di San Marino ha visto trionfare Marc Marquez, seguito da Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La classifica piloti cambia così:

Jorge Martin (Aprilia Factory), 263 punti;

(Aprilia Factory), 263 punti; Marc Marquez (Ducati Factory), 249 punti;

(Ducati Factory), 249 punti; Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), 241 punti;

(Aprilia Factory), 241 punti; Fabio Di Giannantonio (VR46), 214 punti;

(VR46), 214 punti; Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), 203 punti;

(Aprilia Trackhouse), 203 punti; Pedro Acosta (Ktm Factory), 193 punti;

(Ktm Factory), 193 punti; Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), 189 punti;

(Aprilia Trackhouse), 189 punti; Francesco Bagnaia (Ducati Factory), 143 punti;

(Ducati Factory), 143 punti; Alex Marquez (Gresini Racing Team), 133 punti;

(Gresini Racing Team), 133 punti; Fermin Aldeguer (Gresini Racing Team), 92 punti.

Marquez: "Ultimi giri pericolosi, ho cercato di spingere"

"Sin dalla partenza l'obiettivo era di mettermi davanti, perché avevo la gomma media e Bezzecchi aveva la morbida. Gli ultimi giri sono stati un po' pericolosi come ad Aragon, ho cercato di spingere. Poi mi sono rilassato un po' dopo essere riuscito a creare un buon gap. Il passo c'era e ho cercato di gestire. Sono soddisfatto della vittoria, ma la gara importante è quella di domani". Lo ha detto il pilota della Ducati, Marc Marquez, in seguito al trionfo della sprint race del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP.

Bezzecchi: "Sono molto contento". E Martin...

"Sono molto contento, finalmente sono riuscito a fare meglio della terza posizione in una sprint. Ho fatto la pole position e poi il podio nella sprint, un ottimo risultato per me e per la squadra. Siamo pronti per la gara di domani". Queste le parole del pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, al termine della sprint race del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP, nella quale ha ottenuto un buon secondo posto alle spalle di Marc Marquez. "E' stato un weekend abbastanza difficile, ma stiamo migliorando il passo. Non è stato facile trovare il punto giusto per superare Di Giannantonio, perché non volevo rischiare troppo. Sono soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra, speriamo di poter migliorare ancora un po' in vista della gara di domani". Ha poi commentato il pilota dell'Aprilia, Jorge Martin, al termine della sprint race del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP, che ha concluso al terzo posto.