Marquez show a Misano, Marc trionfa davanti ad Alex. Bezzecchi subito out, Acosta completa il podio

Marc Marquez re di Misano. Dopo la sprint conquista anche il Gp di San Marino e raggiunge in testa alla classifica Jorge Martin a 274 punti (ma con più vittorie). Il pilota della Ducati ha sfruttato la rovinosa caduta nel primo giro di Marco Bezzecchi, scattato in pole, e dopo aver resistito al rientro proprio all'Aprilia di Martin e alla Ducati di Alex Marquez, ha gestito la gara senza troppe difficoltà portando a otto i suoi successi sul circuito riminese, il settimo in top class. Sul podio suo fratello Alex con la Ducati Gresini e la Ktm di Pedro Acosta.