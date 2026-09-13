Marquez show a Misano, Marc trionfa davanti ad Alex. Bezzecchi subito out, Acosta completa il podio

Marc Marquez re di Misano. Dopo la sprint conquista anche il Gp di San Marino e raggiunge in testa alla classifica Jorge Martin a 274 punti (ma con più vittorie). Il pilota della Ducati ha sfruttato la rovinosa caduta nel primo giro di Marco Bezzecchi, scattato in pole, e dopo aver resistito al rientro proprio all'Aprilia di Martin e alla Ducati di Alex Marquez, ha gestito la gara senza troppe difficoltà portando a otto i suoi successi sul circuito riminese, il settimo in top class. Sul podio suo fratello Alex con la Ducati Gresini e la Ktm di Pedro Acosta.
Fuori anche Bagnaia
Seguono altri tre spagnoli, Aldeguer, Martin e Raul Fernandez. Di Giannantonio chiude settimo primo degli italiani. Delusione per Pecco Bagnaia caduto anche lui dopo i primi giri. Per Marc Marquez sono 78 vittorie in classe Regina, a -11 dal record di Valentino Rossi.A d inizio giugno si trovava a -102 dalla vett, ora in tre mesi ha ribaltato tutto.