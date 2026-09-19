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Martin in pole in Austria davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi in seconda fila, Bagnaia 7°

Lo spagnolo dell'Aprilia partirà davanti a tutti al Red Bull Ring. Tre piloti in 71 millesimi in prima fila
2 min
MotogpGp Austria
Martin in pole in Austria davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi in seconda fila, Bagnaia 7°© Getty Images

Jorge Martin conquista la pole position al GP d'Austria, 15° appuntamento del mondiale di MotoGP. Al Red Bull Ring, il pilota dell'Aprilia firma un super 1:27.917 e partirà davanti a tutti. Prima fila tutta spagnola, con i primi tre vicinissimi tra di loro: secondo è infatti Marc Marquez staccato di soli 15 millesimi, terzo Pedro Acosta a 71 millesimi.

Il risultato degli italiani

Marco Bezzecchi apre la seconda fila a 249 millesimi dal compagno di squadra, precedendo Ai Ogura, appena rientrato dall'infortunio, e Alex Marquez, scivolato nel finale. Francesco Bagnaia, passato per il Q1, firma il settimo tempo davanti a Fabio Di GiannantonioFabio QuartararoJohann ZarcoBrad Binder e Fermin Aldeguer. 15° Luca Marini, 17° Enea Bastianini, 19° Franco Morbidelli.

Le parole dei protagonisti

"Me la sono goduta, quando conosco la moto riesco a spingere forte. Oggi c'era la base, abbiamo lavorato sui dettagli e in qualifica ho spinto come una bestia: è stato un bel giro, sono molto felice della pole". Lo ha detto a Sky Sport Jorge Martin dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gp d'Austria. Marc Marquez, che partirà secondo, si dice "contento. Oggi era importante ottenere la prima fila. Cercheremo di partire forte e di dare il 100%. Mondiale? Anche Pedro Acosta non è fuori dal campionato. Mancano tante gare e tanti momenti, dobbiamo dare il 100% sempre. Martin parte in pole e andrà fortissimo".

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