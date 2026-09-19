Martin in pole in Austria davanti a Marc Marquez e Acosta. Bezzecchi in seconda fila, Bagnaia 7°

Il risultato degli italiani

Marco Bezzecchi apre la seconda fila a 249 millesimi dal compagno di squadra, precedendo Ai Ogura, appena rientrato dall'infortunio, e Alex Marquez, scivolato nel finale. Francesco Bagnaia, passato per il Q1, firma il settimo tempo davanti a Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Brad Binder e Fermin Aldeguer. 15° Luca Marini, 17° Enea Bastianini, 19° Franco Morbidelli.

Le parole dei protagonisti

"Me la sono goduta, quando conosco la moto riesco a spingere forte. Oggi c'era la base, abbiamo lavorato sui dettagli e in qualifica ho spinto come una bestia: è stato un bel giro, sono molto felice della pole". Lo ha detto a Sky Sport Jorge Martin dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gp d'Austria. Marc Marquez, che partirà secondo, si dice "contento. Oggi era importante ottenere la prima fila. Cercheremo di partire forte e di dare il 100%. Mondiale? Anche Pedro Acosta non è fuori dal campionato. Mancano tante gare e tanti momenti, dobbiamo dare il 100% sempre. Martin parte in pole e andrà fortissimo".