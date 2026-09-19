Martin vince la Sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi: come cambia la classifica piloti

Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta (Ktm) e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Austria , quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp , sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell'Aprilia - nuovo leader del Mondiale a 286 punti - è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez (Ducati), che ha chiuso al secondo posto a 1"026. Beffa enorme per Acosta che a tre giri dalla fine, dopo essere stato ampiamente in controllo, è stato vittima di una scivolata in curva 2. Terzo posto per Marco Bezzecchi (Aprilia), che anticipa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Sesta posizione invece per Pecco Bagnaia (Ducati).Decimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

MotoGp, la classifica piloti

Questa la classifica del Mondiale di MotoGp al termine della Sprint Race del Gran Premio d'Austria, sul circuito di Spielberg, quattordicesimo appuntamento del calendario (su 22):

Jorge Martin (Aprilia Factory) 286 punti;

(Aprilia Factory) 286 punti; Marc Marquez (Ducati Factory) 283;

(Ducati Factory) 283; Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) 248;

(Aprilia Factory) 248; Fabio Di Giannantonio (VR46) 223;

Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 209;

Pedro Acosta (Ktm Factory) 209;

Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 199;

Alex Marquez (Gresini Racing Team) 158;

Francesco Bagnaia (Ducati Factory) 147;

Fermin Aldeguer (Gresini Racing Team) 107.

Martin: "Non ho mai mollato"

"Mi sono goduto alla grande la gara. Siamo partiti bene, poi pensavo che le mie possibilità fossero finite, ma non ho mai mollato, mantenendo la massima concentrazione. Vincere alla fine è bellissimo, sono felice per il team. Siamo pronti per domani, possiamo continuare sullo stesso ritmo". Lo ha detto il pilota Aprilia, Jorge Martin, dopo il trionfo nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in una gara condizionata dalla caduta di Pedro Acosta a tre giri dalla fine.

Marquez: "Avuta un po' di fortuna". Bezzecchi: "Sono felice"

"L'obiettivo era il terzo posto, cercando di non perdere troppi punti da Jorge (Martin, ndr). Lui e Pedro (Acosta, ndr) avevano un passo migliore. Sono nella posizione che volevo, abbiamo avuto un po' di fortuna ma sono contento e pronto per domani". Queste le parole del pilota Ducati, Marc Marquez, dopo aver concluso la Sprint Race a Spielberg al secondo posto alle spalle del connazionale dell'Aprilia. A chiudere il cerchio delle dichiarazioni, il pilota dell'Aprilia Marco Bezzecchi, il quale ha chiuso al terzo posto alle spalle di Martin e Marquez: "Sono felice, la gara è stata dura e non ho avuto il passo dei primissimi, ma non ho mai mollato e ho cercato di fare del mio meglio. Poi ho avuto un po' di fortuna. Era importante ottenere un buon risultato, cercheremo di migliorare domani".