Acosta, prima vittoria in MotoGp. Martin e Bezzecchi a podio, Marquez solo quinto

Pedro Acosta (Ktm) si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Al traguardo Acosta precede le Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.
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Ai piedi del podio l'Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura, al rientro dopo due gare di stop a causa di una frattura alla mano. Domenica difficile per Marc Marquez, che non va oltre la quinta posizione a 7 secondi da Acosta. In top ten Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo a 9"686, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), nono a 14"869.