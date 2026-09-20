Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Acosta, prima vittoria in MotoGp. Martin e Bezzecchi a podio, Marquez solo quinto

Lo spagnolo della KTM vince il Gran Premio d'Austria: in top ten Bagnaia e Di Giannantonio
1 min
Acosta, prima vittoria in MotoGp. Martin e Bezzecchi a podio, Marquez solo quinto© EPA

Pedro Acosta (Ktm) si prende il Gran Premio d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, scattato dalla terza casella, riscatta la caduta nella Sprint Race e vince la prima gara in carriera in classe regina. Al traguardo Acosta precede le Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Tutti gli altri

Ai piedi del podio l'Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura, al rientro dopo due gare di stop a causa di una frattura alla mano. Domenica difficile per Marc Marquez, che non va oltre la quinta posizione a 7 secondi da Acosta. In top ten Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo a 9"686, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), nono a 14"869.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGP

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS