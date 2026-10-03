Marc Marquez trionfa nella Sprint Race del Giappone. Partito in 2ª posizione alle spalle di Jorge Martin, il campione del mondo in carica si aggiudica la gara veloce valida per il 16º appuntamento del modomondiale, precedendo al traguardo Diogo Moreira, che monetizza la penalità inflitta allo spagnolo dell'Aprilia per aver superato i limiti della pista. Penalità che dalla pole lo costringe ad arretrare fino al 3º posto. Lontano dal podio Marco Bezzecchi, partito 4º e arivato 6º. Prossimo appuntamento con il Gran Premio di Motegi in programma alle ore 7 italiane di domenica 4 ottobre, quando a scattare dalla prima fila saranno Martin e Marquez a precedere Pedro Acosta - subito fuori al 1º giro della Sprint - e Beccecchi. Queste le parole dell'italiano: "Stamattina giravo molto forte -ha dichiarato ai microfoni Sky - e quando eravamo in griglia la temperatura era buona e ci permetteva di rischiare, quindi ho deciso di provare a mettere la media, ma non sono mai riuscito a essere veloce. Mi sentivo un po' peggio di stamattina, in tutte le fasi della guida. Guarderemo tutto e cercheremo di capire perché. Mi scoccia perché stamattina ero veloce.Abbiamo salvato qualcosa, non siamo contenti ma c'è anche domani, quando cercheremo di fare la scelta migliore. Cercheremo di fare la scelta migliore, sicuro non la soft, ma c'è anche la hard". Così invece Marquez: "Ho avuto zero difficoltà con la gomma”, ha aggiunto Marc Marquez a Sky Sport. “La gomma è stata molto stabile tutta la gara. Il passo e il modo di guidare era pulito. Oggi avevo passo e mi trovavo bene, al nono giro quindi mi sono detto di spingere un po' di più per essere più rilassato, vedendo come era messo Jorge Martin. Per la gara lunga cambia prospettiva? Onestamente non si sa mai, perché con tutte e due le gomme ho lavorato molto bene, senza grandi problemi. È vero che è una questione anche di stile di guida e di potenza, ma sto guidando abbastanza bene. Domani decideremo la gomma migliore per noi. Differenza con la gomma di Francesco Bagnaia (fuori dal Q1 e ritiratosi dalla Sprint, ndr) da cosa deriva? Non lo so, dobbiamo capire bene. Il più importante è avere i dati della Sprint miei e di Pecco". Infine, Martin: "Abbiamo fatto la pole, poi oggi secondi (prima della penalità, ndr). È vero che ho toccato un po' il verde e alla fine ci è andata un po' male, ma era l'unica opzione per tenere Enea Bastianini dietro. Il bilancio è buono, abbiamo avuto un passo incredibile dietro Marc Marquez, non mi aspettavo di andare così forte. Verso la fine ho iniziato a sentire un po' di problemi, ma negli ultimi giri la gomma non ne aveva più. Siamo pronti per la gara di domani. La gomma? Non avevo avuto questo problema prima, quindi in gara ho guidato come faccio di solito. Penso che senza questo problema avrei potuto fare un po' di più. Ho fatto quello che ho pensato fosse meglio andando con la soft, per domani decideremo".