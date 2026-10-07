La MotoGp cambia format! Ecco tutte le novità del 2027: dalle qualifiche Sprint a...

Il 2027 riserverà grandi novità per gli appassionati della MotoGP. Oltre alle nuove moto e ai nuovi regolamenti tecnici, il campionato si presenterà con un fine settimana rivisto: verrà infatti introdotta una qualifica dedicata alla Sprint, creando così griglie di partenza distinte per la Sprint e per il Gran Premio, in ogni tappa del calendario. Il nuovo format - si legge in una nota - bilancia spettacolo e nuove sfide, garantendo al contempo una gestione equilibrata del tempo in pista per piloti, team e costruttori. Il programma del venerdì si aprirà con la prima sessione di prove libere (FP1) da 45 minuti, come avviene attualmente. Poi un secondo turno di libere (FP2) da 30 minuti che sostituirà l'attuale Practice. La nuova FP2, più breve, non sarà valida per l'accesso ad alcuna sessione. Il venerdì si concluderà con le nuove qualifiche della Sprint (da 15 minuti), aperte a tutti i piloti, che determinerà le posizioni di partenza per la Sprint del sabato pomeriggio.