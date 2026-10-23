Marc vs Jorge: la temperatura del duello si alza 

In Australia il duello tra Jorge Martin e Marc Marquez si accende già il giovedì. Se per la sfida in pista si è dovuta aspettare la notte italiana (1.45 le FP e le Practice alle 6), i due rivali per il titolo si sono stuzzicati a parole già ieri nei consueti incontri con la stampa. «Gli ordini di scuderia servono solo se non sei veloce» ha punzecchiato Marc riguardo la possibilità di Aprilia di favorire Jorge grazie alla presenza fissa delle quattro Aprilia nelle prime posizioni. Intanto a Phillip Island è stata ripresa la riunione tra i piloti Aprilia ufficiali e del Team Trackhouse. «Era un normale meeting, abbiamo parlato un po’ e discusso di un po’ di situazioni» ha commentato Bezzecchi , mentre molto più bravo a nascondere è stato Raul Fernandez : «Abbiamo preso solo un caffè tutti insieme». Giochi di squadra o meno, Marc dovrà fare tutto da solo dopo che anche Pedro Acosta, suo futuro compagno di squadra nel Team Ducati Lenovo, si è tirato fuori da questi ragionamenti: «Non ho amici in pista, darò tutto fino alla fine della stagione». E Marc ha chiuso l’argomento così: «Sono concentrato su me stesso e cercherò di dare il 100%. Vedremo se riusciremo a stare davanti a tutto il contingente Aprilia»

Marc Marquez a Phillip Island: i precedenti e il duello con Aprilia

I ricordi sulla pista australiana per Marc sono estremamente positivi, qui ha conquistato cinque successi (1 in 125 e i restanti in MotoGP) e altri tre podi: «Questa è una pista che mi piace e dove di solito vado molto bene - ha ammesso Marc -. Guardando i risultati dell’anno scorso (quando lo spagnolo era assente a causa dell’infortunio rimediato a Mandalika, ndr) l’Aprilia qui è stata molto più veloce degli altri e mi aspetto che lo sarà anche quest’anno». Se è vero che Phillip Island è una pista che gira in senso antiorario (7 curve a sinistra e 5 a destra), la maggior parte di queste sono curvoni ad altissima velocità, il terreno ideale per la moto di Noale. «Dovremo capire nelle prove se riusciremo a compensare nelle curve a sinistra il loro punto di forza. Punto ad arrivare il più vicino possibile ai 37 punti» ha concluso Marc.

Jorge Martin in Australia: l'obiettivo è guadagnare punti nel Mondiale MotoGP

Dopo aver fallito l’allungo a Mandalika - altra pista amica di Aprilia e in quel caso molto negativa per Ducati e Marquez -, Martin a Phillip Island ha un obiettivo chiaro: «Devo cercare di fare punti, ma soprattutto evitare di perderne. Se potrò fare una grande gara e guadagnare punti cercherò di farlo, altrimenti mi concentrerò sul perderne il meno possibile».