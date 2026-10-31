Alex Marquez in pole in Malesia davanti al fratello Marc. Bezzecchi e Di Giannantonio in 2ª fila

È Alex Marquez a prendersi la pole in Malesia. Il pilota della Gresini si accomoda sulla prima casella del circuito di Sepang registrando il miglior tempo davanti il fratello Marc e la Ktm di Pedro Acosta. Ha invece dato forfait Jorge Martin, ritiratosi dal 19º appuntamento del motomondiale, in programma alle ore 8 italiane di domenica 1 novembre, in quanto non ha recuperato del tutto dall'infortunio al polso della scorsa settimana. Un forfait che per il 9 volte campione del mondo e leader della classifica rappresenta la chance di aumentare il vantaggio. Infine, partirà in 2ª fila l'Aprilia di Marco Bezzecchi, 10ª posizione per Pecco Bagnaia. Prossimo appuntamento con la Sprint Race: semafori verdi alle ore 8!