Alex Marquez in pole in Malesia davanti al fratello Marc. Bezzecchi e Di Giannantonio in 2ª fila
È Alex Marquez a prendersi la pole in Malesia. Il pilota della Gresini si accomoda sulla prima casella del circuito di Sepang registrando il miglior tempo davanti il fratello Marc e la Ktm di Pedro Acosta. Ha invece dato forfait Jorge Martin, ritiratosi dal 19º appuntamento del motomondiale, in programma alle ore 8 italiane di domenica 1 novembre, in quanto non ha recuperato del tutto dall'infortunio al polso della scorsa settimana. Un forfait che per il 9 volte campione del mondo e leader della classifica rappresenta la chance di aumentare il vantaggio. Infine, partirà in 2ª fila l'Aprilia di Marco Bezzecchi, 10ª posizione per Pecco Bagnaia. Prossimo appuntamento con la Sprint Race: semafori verdi alle ore 8!
Gp Malesia: la griglia di partenza
- 1ª fila - Alex Marquez (Ducati); Marc Marquez (Ducati); Pedro Acosta (KTM)
- 2ª fila - Ai Ogura (Aprilia); Marco Bezzecchi (Aprilia); Fabio Di Giannantonio (Ducati)
- 3ª fila - Enea Bastianini (KTM); Johann Zarco (Honda); Franco Morbidelli (Ducati)
- 4ª fila - Francesco Bagnaia (Ducati); Joan Mir (Honda); Maverick Viñales (KTM)
- 5ª fila - Luca Marini (Honda); Diogo Moreira (Honda); Brad Binder (KTM)
- 6ª fila - Jack Miller (Yamaha); Alex Rins (Yamaha); Fabio Quartararo (Yamaha)
- 7ª fila - Iker Lecuona (Ducati); Augusto Fernandez (Yamaha)
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