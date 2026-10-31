Sprint Malesia: trionfa Acosta, Marc Marquez e Bezzecchi sul podio. Alex cade dopo la pole

Pedro Acosta trionfa nella Sprint in Malesia. Il pilota Ktm si aggiudica la 19ª gara veloce del mondiale tagliando per primo il traguardo di Sepang davanti Marc Marcquez e Marco Bezzecchi: chiude 6º Pecco Bagnaia. Cade Alex Marquez, partito dalla pole position ma uscito al 7º giro. Non è invece sceso in pista Jorge Martin, ritiratosi dal Gp dopo le FP2 in quanto ancora alle prese con l'infortunio al polso rimediato la scorsa settimana. Un forfait che per il leader della classifica e 9 volte campione del mondo rappresenta la chance di consolidare il comando a 4 Gp dalla fine della stagione, con il 2º posto nella Sprint che vale il rinnovato vantaggio di 19 punti. Queste le parole di Bezzecchi al termine della Sprint: "È stato difficile, all'inizio la battaglia è stata enorme fin dai primi metri. Poi quando sono riuscito a stabilizzarmi, sapevo di poter gestire la gara fino alla fine. Non mi aspettavo l'arrivo della pioggia, ma anche gli altri hanno fatto fatica. Sono arrivato sul podio e sono felice, ora pensiamo a domani". Così Acosta: "Per me era l'opportunità da cogliere per fare qualcosa di diverso, il team ha fatto un grande lavoro per migliorare la moto. Sono davvero contento". Così invece Marquez: "Sono le gare in cui c'è il rischio di commettere degli errori, i ragazzi che non lottano per il campionato possono permettersi di prendersi più rischi. Sono stato calmo e ho fatto il necessario". Infine, Martin, ora atteso in Qatar: "Ho deciso di fermarmi, era un rischio per me, non avevo il controllo al 100% di quello che succedeva sulla moto. Il Mondiale si allontana ma ci proverò fino alla fine".