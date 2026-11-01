Marc Marquez tigre della Malesia: trionfo e mani sul 10º mondiale. Bezzecchi fuori dal podio
Marc Marquez trionfa in Malesia. Il 9 volte campione del mondo e leader della classifica si prende la scena di Sepang dominando dalla prima all'ultima curva e sfruttando al massimo il forfait di Jorge Martin, costretto in infermeria dall'infortunio al polso e ora staccato di 44 punti. Un trionfo che consente allo spagnolo di prenotare il 10º titolo mondiale già al prossimo appuntamento in Qatar (dove dopo il rinvio di aprile il Gp che potrebbe ora decidere la stagione resta in forse a causa delle tensioni in Medio Oriente). Ad accomodarsi sul 2º gradino del podio è Pedro Acosta, seguito da Alex Marquez che in Malesia aveva conquistato la pole. Chiude 5º Marco Bezzecchi, che paga il calo nel finale e viene preceduto da Ai Ogura ai piedi del podio. Termina invece 13º Pecco Bagnaia. Queste le parole di Marquez al termine della gara: "Questo è quello che devi fare in un Gran Premio: quando c'è il giorno della gara devi essere concentrato. Abbiamo fatto una gara perfetta. Sono felice. Il Mondiale? Manterrò il focus, dobbiamo continuare ad essere concentrati ancora. Ed io sarò concentrato".
MotoGp Malesia: l'ordine di arrivo
- Marc Marquez
- Pedro Acosta (4.172)
- Alex Marquez (5.955)
- Ai Ogura (6.759)
- Enea Bastianini (10.896)
- Marco Bezzecchi (11.259)
- Luca Marini (17.724)
- Fabio Di Giannantonio (17.790)
- Brad Binder (23.729)
- Franco Morbidelli (25.097)
- Fabio Quartararo (25.826)
- Alex Rins (27.063)
- Francesco Bagnaia (32.960)
- Maverick Vinales (34.597)
- Iker Lecuona (38.446)
- Jack Miller (43.327)
- Johann Zarco (rit.)
- Diogo Moreira (rit.)
- Joan Mir (rit.)
- Augusto Fernandez (rit.)
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