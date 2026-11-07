Super Bezzecchi, pole da record in Qatar davanti a Marquez e Di Giannantonio! Bagnaia quinto

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gp del Qatar . Con il tempo di 1'50'028, il romagnolo dell'Aprilia ha preceduto Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati Vr46. Quarto tempo e seconda fila per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che avrà al sui fianco Francesco Bagnaia (Ducati) e ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Jorge Martin, con l'altra Aprilia ufficiale, ha fatto segnare solo l'undicesimo tempo.

Bezzecchi: "Potevo essere anche più veloce..."

La MotoGP torna in pista alle 17 per la Sprint Race, dalla quale verranno assegnati i primi punti del weekend. Alla fine sarà visibile un quadro più chiaro sulle combinazioni per la gara di domenica, quando Marquez potrebbe già festeggiare il decimo titolo della carriera. Al termine delle qualifiche odierne, sono arrivate anche le parole a caldo dei piloti arrivati a podio: “Potevo essere anche più veloce nell’ultimo tentativo, ma ho fatto un errore nell’ultima curva, ma non mi posso lamentare. Siamo in pole position e cerchiamo di continuare a lavorare così, prima ci concentreremo sulla Sprint e poi sulla gara”, ha commentato Marco Bezzecchi. Marquez invece ha affermato: “L’obiettivo era essere in prima fila. Sappiamo che Marco (Bezzecchi, ndr) ha un altro passo in questo weekend, è velocissimo e dobbiamo accettarlo per questo fine settimana“.