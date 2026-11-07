Bagnaia shock, incidente spaventoso: vola in aria con la moto, fuori in barella. È cosciente

Durante la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, 'Pecco' è stato centrato in pieno da Fermin Aldeguer: le condizioni
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Pubblicato il 07.11.2026, 17:27 (Aggiornato il 07.11.2026, 17:59)

1 min

bagnaiaAldeguerMotogp

Bandiera rossa dopo un giro nel corso della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Incidente tra Francesco Bagnaia e Fermin Aldeguer, con l'azzurro che è stato centrato in pieno dallo spagnolo nel primo giro.

MotoGp, le istantanee del volo terribile di Bagnaia dopo il contatto con Aldeguer MotoGP
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La dinamica

Manovra pericolosa di Aldeguer, con Bagnaia che è stato trasportato in barella fuori dal tracciato. Da valutare le condizioni del torinese, che è sempre rimasto cosciente e verrà trasportato al centro medico per accertamenti.

 

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