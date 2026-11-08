Bezzecchi vince in Qatar, Marc Marquez rimanda la festa del decimo titolo: la classifica aggiornata

LUSAIL (QATAR) – Marco Bezzecchi si prende la scena nel Gran Premio del Qatar di MotoGP e regala all'Aprilia una splendida vittoria sul circuito di Lusail. Il pilota italiano domina la gara dall'inizio alla fine, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari e tagliando il traguardo davanti alla Ducati di Marc Marquez, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Completa il podio Raul Fernandez, terzo davanti ad Ai Ogura. Per lo spagnolo della Ducati sfuma così il primo match point per conquistare il decimo titolo mondiale in carriera, mentre Jorge Martin, settimo al traguardo, mantiene ancora aperta la corsa iridata. La festa di Marquez è soltanto rimandata.

La classifica aggiornata

Dopo il Gran Premio del Qatar, Marc Marquez resta saldamente al comando del Mondiale MotoGP con 431 punti, seguito da Jorge Martin a quota 371, distante 60 lunghezze. Terza posizione per Marco Bezzecchi, che sale a 357 punti grazie al successo di Lusail. Ai piedi del podio iridato Pedro Acosta con 309 punti, davanti ad Ai Ogura (294), Fabio Di Giannantonio (282) e Raul Fernandez (258). Più indietro Alex Marquez (197) e Francesco Bagnaia (173). Il prossimo appuntamento è fissato in Portogallo, dal 20 al 22 novembre, dove Marc Marquez avrà una nuova occasione per chiudere definitivamente i conti e conquistare il suo decimo titolo mondiale.

La classifica piloti