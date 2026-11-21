A Portimao c’è un Marquez davanti a tutti, ma non è Marc bensì il fratello Alex . «Questo era un venerdì dove si poteva perdere molto e guadagnare nulla» ha esordito il leader del Mondiale . Marc ha chiuso al sesto posto dopo una giornata difficile. «Non nego che mi sarebbe piaciuto sentirmi meglio sulla moto, ma sono umano: ero più rigido rispetto alle altre gare». Una lezione imparata lo scorso anno: «La pesantezza è dovuta al fatto che ho tutto da perdere. L’anno scorso dopo aver vinto il titolo mi sono infortunato, so che corro queste due gare con tutto da perdere. Per quanto possibile, devo controllare il rischio». Al ducatista basteranno 14 punti nel weekend per conquistare il Mondiale domani, oppure guadagnare due lunghezze su Jorge Martin - solo decimo ieri - oggi nella Sprint (ore 16 italiane) per festeggiare il proprio decimo titolo iridato, superando il rivale di sempre Valentino Rossi e eguagliando gli 8 Mondiali in top class di Giacomo Agostini. «Nella Sprint devo raccogliere un punto e togliere Bezzecchi dalla lotta, poi domenica raccogliere i punti che mancano per arrivare a 14 e fare lo stesso con Martin. Questo è il mio piano: è tutto nelle mie mani».

Alex: "Sorpreso del miglior tempo"

Il miglior tempo del venerdì andato al più giovane dei fratelli di Cervera - al rientro dopo l’operazione per rimuovere la placca alla clavicola fratturata nello spaventoso GP Catalogna a inizio estate - che si è preso il miglior tempo del venerdì con il tempo di 1’37”350. «Sono sorpreso del miglior tempo – ha ammesso Alex -. Credo che Bezzecchi sia il più veloce ma non è riuscito a mettere tutto insieme nel time attack». Alle sue spalle Diggia - che in settimana ha annunciato di diventare presto papà di una bimba - è soddisfatto del proprio venerdì e del nuovo bilanciamento della sua Desmosedici GP26: «Sono molto contento del risultato perché Portimao è una pista dove negli ultimi anni ho sempre fatto fatica. Quest’anno siamo arrivati con un nuovo bilanciamento sulla moto e sembra stia funzionando molto bene. Non mi ero mai sentito comodo, non riuscivo a far girare la moto con il gas o a frenare forte con la moto piegata. Quest’anno riesco a fare tutto e per la prima volta mi sto divertendo». Quando gli è stato chiesto se con il nuovo bilanciamento sarebbero stati risolti i problemi che gli sono costati tanti punti nelle ultime domeniche, il romano ha risposto in maniera sibillina: «Non c’era da trovare niente… qui è andato tutto bene e potenzialmente sarebbe sempre andata così. Anzi in realtà in un run abbiamo avuto un problema ma abbiamo cambiato solo una cosa… Speriamo che qui vada tutto bene per il resto del weekend».

Bezzecchi, passo impressionante

Il riferimento è alle gomme Michelin. A chiudere la virtuale prima fila del venerdì Bezzecchi, che però dopo aver mostrato un passo impressionante con la gomma media non è riuscito a prendersi il miglior tempo delle Practice. «Non è successo niente di grave - ha spiegato il romagnolo -. Semplicemente non sono ancora completamente a mio agio nel terzo e quarto settore. Ho fatto qualche errore di troppo per cercare di sopperire e non è uscito il giro che speravo. Sono comunque contento perché abbiamo centrato l’obiettivo di entrare in Q2». Con la gomma media il romagnolo è sembrato però imprendibile per tutti: «Mi sono trovato abbastanza bene in generale. La gomma media davanti funziona bene ed è ottima perché è un po’ più sostenuta e ti supporta bene in frenata, ma serve la gusta temperatura per usarla… siamo un po’ al limite perché anche se c’è il sole l’aria è bella fresca, per questo abbiamo provato diverse configurazioni».