Marco Bezzecchi conquista la pole di Portimao. Il pilota Aprilia si accomoda sulla prima casella del podio del Gp del Portogallo (penultimo appuntamento del motomondiale) grazie a un tempo da urlo pari a 1:37.201 che gli consente di precedere il leader della classifica Marc Marquez, il quale può laurearsi campione del mondo per la decima volta già nella Sprint. Allo spagnolo (che in Qatar aveva fallito il match point) occorre infatti vincere la gara breve in programma alle ore 15.30 o almeno guadagnare 12 su Bezzecchi e 2 su Jorge Martin, che si piazza a sua volta in 7ª posizione. Tra gli altri risultati delle qualifiche, Fabio Di Giannantonio festeggia la 1ª fila chiudendo davanti a Raul Fernandez. Queste le parole di Bezzecchi al termine delle qualifiche: "C'era parecchia adrenalina. Era importante prendersi qualche rischio in più perché la qualifica è troppo importante. È stato bello, mi sono trovato bene e mi sono divertito sulla moto. Ringrazio la mia squadra - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Marquez secondo me vuole cercare di chiudere la pratica, sarà tosto: me lo aspetto veloce". Così invece il 9 vole iridato: "Ho preso dei rischi in qualifica ma perché ieri notte ho pensato che fosse il momento, così si rischia di meno nei primi giri nella sprint o nella gara lunga. Il primo momento del weekend l'abbiamo fatto bene, già oggi guidavo più pulito. Le condizioni sono un po' difficili, si vede che Bezzecchi sta volando, noi dobbiamo prendere punti nella sprint. Sarà importante, anche se fosse uno almeno uno dei rivali per il campionato sarà già fuori". Infine, Di Giannantonio: "Sono molto contento. L'obiettivo era centrare la prima fila per cercare di giocarsi le gare, e l'abbiamo raggiunto. Sicuramente non è stato un giro perfetto, ma in queste condizioni è difficile. Per oggi abbiamo un bel pacchetto, il feeling è buono: ci divertiremo".