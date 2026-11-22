A Portimao s’è fatta festa, ma non è stata quella che tutti si sarebbero aspettati. A festeggiare non è stato Marc Marquez , caduto a un giro e mezzo dalla bandiera a scacchi della Sprint che poteva già dargli il 10° titolo - e con il set per la festa già in fase di montaggio a bordo pista -, ma il Team Aprilia Racing che grazie al successo di Marco Bezzecchi ha festeggiato nel migliore dei modi il titolo squadre. 745 punti frutto della somma dei punti di Bez e Jorge Martin, inseguitori del ducatista nel Mondiale piloti, ma primi a poter festeggiare un titolo in stagione. Del resto se i 745 punti della coppia di Noale sono praticamente spartiti in maniera abbastanza equa (376 Jorge e 369 Marco), in casa Ducati i 605 punti sono frutto dei 431 punti di Marc e dei 173 di Pecco Bagnaia (il punto mancante lo ha conquistato Iker Lecuona ieri, sostituto del torinese per il GP Portogallo). Pecco è scivolato - dopo una prima metà stagione positiva con quattro podi consecutivi e un successo nella Sprint - al nono posto in campionato e punta a recuperare per Valencia in modo da salutare nel migliore dei modi Ducati, prima di salire martedì 1 dicembre, per la prima volta, sulla nuova Aprilia RS-GP 850.

Bezzecchi: "Sono molto contento, aspettavo sensazione da tempo"

Bezzecchi dopo aver conquistato la pole con il nuovo record della pista in 1’37”201 (strappandolo a Marquez, con la Honda nel 2023) si è messo davanti a tutti alla prima curva facendo il vuoto alle sue spalle. Per Bez quella del Portogallo è la prima vittoria in una Sprint del 2026 (l’ultima era stata Phillip Island 2025). «Sono molto contento, è una sensazione che aspettavo da tanto tempo ma finalmente ci siamo riusciti. Per una cosa o un’altra non eravamo più riusciti a vincere il sabato. Anche qui non è stato facile: alla fine con l’arrivo della pioggia ho cercato di rimanere concentrato, cercando di capire quali punti fossero più o meno bagnati evitando errori». Nonostante la conquista del titolo squadre, nel box Aprilia la festa vera e propria è comunque rinviata a dopo il GP: «Non c’è margine per la festa sabato sera. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi a Noale dagli ingegneri ai saldatori, ai meccanici, ai motoristi e poi a tutti i ragazzi in pista. A Massimo Rivola, Fabiano Sterlacchini e Paolo Bonora sono dei gran lavoratori e delle persone splendide che si meritano di più quindi cerchiamo di portarglielo». Alle sue spalle è arrivato Raul Fernandez, unico a seguire Bez a inizio gara con Alex Marquez che nel finale ha sfruttato l’errore del fratello Marc per salire sul podio dopo una battaglia con Pedro Acosta, Jorge Martin, Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio.

"Non mi sono accorto di nulla. Marquez..."

Fuori dai giochi, come detto, il leader del campionato. Lo spagnolo è infatti caduto a un giro e mezzo dalla bandiera a scacchi gettando nella ghiaia la possibilità di chiudere subito i conti. «Non mi sono accorto di nulla - ha ammesso Bez a fine gara -. Marc che commette un errore è veramente sorprendente! Da quando è rientrato è stato incredibile, ma le condizioni erano difficili e, alla fine, se lo poteva anche permettere. Voleva provare a chiudere la corsa già nella Sprint... Pagherei per essere nella sua situazione e provare a rischiare un po’ di più… Ci riproverà nel GP». «Sono umano e ho sentito la tensione - ha esordito il leader del Mondiale -. È stata una giornata perfetta fino a un giro e mezzo dalla fine, quando è arrivata la pioggia: mi ha aiutato diverse volte, oggi no. Sono stato troppo ottimista, l’importante è che sto bene fisicamente». Marc oggi nel GP Portogallo potrà comunque chiudere i giochi con un nono posto senza preoccuparsi dei risultati dei piloti Aprilia.