Sono serviti 3 match point, ma alla fine ce l'ha fatta: Marc Marquez è campione del mondo per la 10ª volta (l'8ª in MotoGp). Dopo il 2º posto in Qatar e la caduta nella Sprint di Portimao, il pilota Ducati chiude il Gp del Portogallo in 8ª posizione e a 33 anni difende il titolo centrando una doppietta che mancava dal 2019, quando vinse il 4º mondiale consecutivo prima di un digiuno lungo 5 anni e in parte rotto a partire già dal 3º posto alla sua prima stagione in Ducati. Marquez supera dunque i 9 mondiali di Valentino Rossi e pareggia gli 8 titoli in classe regina di Giacomo Agostini, da cui riceve un lungo e caloroso abbraccio durante i festeggiamenti. Ad aggiudicarsi il penultimo appuntamento del campionato è invece Marco Bezzecchi, che taglia il traguardo davanti Jorge Martin e Raul Fernandez. Chiude invece ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio, partito in 3ª posizione. Parte dunque la festa a Portimao, dove a celebrare il mondiale è anche il team l'Aprilia, che con la gara veloce di sabato 21 vinta Bezzecchi ha conquistato il titolo costruttori. La festa si sposta ora a Valencia, la tradizionale tappa conclusiva del campionato in programma il 28 e 29 novembre al Ricardo Tormo. Queste le parole di Marquez al termine della gara: "L'anno scorso ho vinto per me stesso, quest'anno la dedico ai tifosi. Non so dove sono adesso, sono solo felicissimo. So quanto ho sofferto, so che a metà stagione i fan e le mie persone ci hanno creduto più di me. Io ho continuato a spingere. Stiamo celebrando la storia".