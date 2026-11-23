Il Marquez X ha un inizio ben preciso ed è legato al Gran Premio simbolo del Paese, l’Italia, che ha scelto per tornare al top. Mugello e 10 riportano al primo successo di Marc nel Mondiale, nel 2010, ma il Mugello è anche il luogo di un’altra prima volta, nel 2025, quando ha vinto il primo GP da “mentore”, con Maximo Quiles ora campione della Moto3. A quel Mugello di 18 mesi fa risale anche l’episodio divenuto una maglietta, quando Davide Tardozzi, team manager Ducati, si arrabbiò con gli spettatori gridando alla tribuna: « È rosso! È rosso! ». Sancendo di fatto l’ingresso del “rivale” Marc (odiato dal popolo giallo di Valentino Rossi per le vicende mai digerite del 2015) nell’universo Ducati e la firma a un matrimonio nato esattamente in Toscana un anno prima con la dichiarazione (« per il prossimo anno o sarò nel team ufficiale o resterò in Gresini ») che spinse la Casa di Borgo Panigale a scegliere lui, spingendo il futuro campione del mondo Jorge Martin in Aprilia.

Il 10° titolo

Il Mugello, nel 2026, doveva essere il crepuscolo dell’annata di Marc Marquez, con i 102 punti di distacco da Marco Bezzecchi, trionfatore nel GP di casa. Spalle al muro, il catalano è stato in grado di recuperare punto su punto, andando a conquistare il proprio decimo titolo mondiale con un GP d’anticipo. Un traguardo storico, il primo a riuscire a raggiungere la doppia cifra da oltre 40 anni nel Motomondiale, quando nel 1981 Angel Nieto conquistò il decimo dei suoi 12+1 titoli mondiali (era scaramantico e non scrisse mai tredici). Peccato soltanto che oggi la MotoGP voglia contare soltanto gli otto titoli nella top class, escludendo le classi piccole delle quali Nieto fu il monarca assoluto. Il decimo titolo mette il timbro sulla seconda parte della carriera di Marquez, dopo una prima che era stata inarrestabile con gli otto titoli fino al 2019. Almeno fino all’infortunio del 2020 a Jerez. Le quattro operazioni al braccio, il ritorno, le vittorie al Sachsenring, Austin e Misano con Honda prima del sofferto addio alla Casa giapponese per provare a ritrovare il sorriso e dimostrare a sé stesso, prima che agli altri, di essere ancora competitivo. Marc a fine 2023 ha rinunciato a un anno di contratto con Honda e a un salario milionario per ripartire da una squadra privata come Gresini Racing. Viatico verso il team ufficiale, dove nel biennio non è riuscito a evitare gli infortuni con i problemi alla spalla dell’incidente di Mandalika, subito dopo il nono titolo, mostrando però resilienza e gestione perfette.

L'Araba Fenice

Come quest’anno, quando dopo la caduta di Le Mans, lo spagnolo si è sottoposto all’intervento di rimozione di una vite nella scapola che andava a toccare il nervo radiale nelle fasi di guida. Al rientro al Mugello, dove ha chiuso al settimo posto (dopo la quinta piazza nella Sprint), Marc ha ritrovato sensazioni positive alla guida e da quel punto la stagione dello spagnolo è svoltata: sette vittorie nei dodici successivi GP, cinque doppiette Sprint-Gran Premio e soprattutto pochissimi errori, anzi soltanto uno, proprio sul match-point di sabato nella Sprint portoghese a due passaggi dalla conquista matematica del titolo. Quello che per alcuni sembrava l’inizio del viale del tramonto, Marquez l’ha trasformato nell’ennesimo stimolo per dimostrare - se mai fosse stato ulteriormente necessario - il suo valore. Come l’Araba Fenice In grado di rinascere dalle proprie ceneri, Marc Marquez è stato in grado di riemergere ancora una volta. 11 vittorie e ulteriori quattro podi nei GP sommati ai 14 successi con altri due podi nelle Sprint hanno portato al nono titolo iridato con cinque GP d’anticipo. Quest’anno ha vinto sette gare domenicali e dieci al sabato, numeri che gli hanno permesso di amministrare un recupero da record, che appariva impossibile. La maturità dello spagnolo lo ha portato a gestire ogni aspetto del weekend: limitando i time attack e i long run nel venerdì per conservare forze e energie per la domenica, arrivando anche a boicottare la corsa con i kart a Motegi che collideva con il programma di fisioterapia mattutina. Il traguardo del decimo Mondiale corona un 2026 incredibile per Marc che ha visto anche Quiles – giovane talento seguito dalla società di management di Marc e Alex – conquistare il titolo iridato in Moto3. Campione da pilota e da mentore.