"Il titolo è per i tifosi, Ducati ha sempre creduto in me"

Marquez è riuscito anche a far tornare sui propri passi Liberty Media che lo scorso anno ha celebrato il settimo mondiale - con conseguenti polemiche di appassionati e dello stesso Agostini che si è visto privato di 7 titoli in 350 -, a Portimao è tornata sui propri passi considerando i titoli in 125 e Moto2, celebrando il decimo mondiale di Marquez. Una cerimonia che ha vissuto due momenti chiave: il primo l’abbraccio di Marc con tutti i suoi tifosi e la dedica a chi lo ha sempre sostenuto («quello dello scorso anno era per me, questo è per voi»). E poi il secondo, al termine del video celebrativo con Marc che salita la scalinata con l’ombra di una capra (goat in inglese) dietro di sé ha trovato lo stesso Agostini a consegnargli il casco celebrativo in un simbolico passaggio di consegne tra gli unici due piloti in grado di conquistare 8 titoli in top class. «Voglio ringraziare Giacomo, è la leggenda più grande del nostro sport e pareggiare il suo numero di titoli in top class è incredibile. È un vero gentiluomo, è incredibile che sia venuto a consegnarmi il casco del titolo… anche perché non sapevo fosse qui. Non l’avevo visto per tutto il weekend, forse stava nascosto nel camion» ha scherzato il dieci volte iridato che però allontana l’appellativo di GOAT: «Non dirò mai, nemmeno tra dieci anni, che sono il migliore». Marc ha parlato poi dell’incredibile rimonta da -102 fino al titolo. «È stata una stagione nella quale mi sono dovuto adattare alle diverse situazioni. A un certo punto del campionato ho pensato che fosse finita, ma le persone accanto a me, il team, la mia famiglia e Ducati hanno sempre creduto in me. Mi hanno detto: finisci le gare, arriverà il tuo momento. Ed è quello che ho cercato di fare». Lo spagnolo ha poi rimarcato l’incredibile supporto ricevuto da Ducati. «Una delle cose più importanti è stato questo incredibile gruppo: non ho mai sentito pressione da parte di Ducati. Nemmeno da parte del team o da Gigi Dall’Igna. Hanno lavorato sodo in ogni istante, so che si aspettano molto da me e ora è arrivato il momento di festeggiare insieme». È bastato l’ottavo posto alle spalle di Brad Binder per celebrare il decimo titolo mentre davanti a tutti Marco Bezzecchi ha condotto l’ennesima gara perfetta portando a casa 25 preziosi punti sia per lui che per Aprilia che arriverà a Valencia con 9 lunghezze su Ducati. «Questa è stata la mia miglior stagione in MotoGP e questo mi fa pensare di poter fare ancora qualcosa in più. Il nostro lavoro non è ancora finito perché manca Valencia. Poi la prossima stagione sarà un anno molto importante e voglio lottare ancora».