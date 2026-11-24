Niente festa per Marc Marquez a Portimao dopo la conquista del decimo titolo iridato. Il ducatista è volato presto a casa, perché ieri ad attenderlo c’era l’appuntamento coi media spagnoli. «Non ho ricevuto le congratulazioni da Valentino, né me le aspettavo - ha risposto a esplicita domanda su Rossi il 33enne -. Fa comunque parte delle persone che mi hanno ispirato: lui mi ha dato molto, è stata una fonte di ispirazione per tutti quelli che stavano emergendo». Marc ha poi aggiunto, parlando del rapporto con gli altri rivali : «Vado d’accordo con tutti, ma con lui no. Abbiamo avuto più screzi… forse perché siamo entrambi dell’Acquario (Vale e Marc sono nati rispettivamente il 16 e il 17 febbraio, ndr). Bisogna però essere realisti: ha fatto molto per il motociclismo, lo rispetto moltissimo».

Domenicali e Dall'Igna: festa Ducati

Svicolatosi dalle domande su Valentino, Marc ha parlato del suo futuro, allontanando definitivamente le voci su un suo possibile ritiro dopo aver conquistato il decimo Mondiale: «Sarebbe una decisione logica - ha spiegato -. Ma dipende tutto dalla mia mentalità: sto vivendo un momento meraviglioso che voglio assaporarmi fino a Valencia. Poi ci saranno i test, alcuni eventi promozionali… Dopo Natale sarà tempo di prepararmi al 2027. Ho un contratto con Ducati per il 2027 e il 2028: finché mi sento bene, motivato e il corpo regge, la mia intenzione è di continuare a godermi la mia passione». Oltre a Marc, nelle ore successive alla conquista del decimo titolo hanno parlato anche i vertici aziendali, con il CEO Ducati Claudio Domenicali che celebra un traguardo storico per la Casa, la conquista del quinto titolo piloti MotoGP consecutivo: «Nessuno nell’era moderna ci era mai riuscito (ultima la Honda tra il 1995 e il 1999 con Mick Doohan in 500), questo rappresenta una grande soddisfazione per noi. È bello che l’era delle 1000 si chiuda con il sigillo Ducati». Alle parole di Domenicali si sono aggiunte quelle del direttore generale Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, che rispondendo alle critiche di aver vinto più per meriti di Marquez che per la moto ha risposto: «Ho perso qualche campionato del mondo a causa di Marc. Se anche ne avessi vinto uno per merito suo, non ho rubato nulla a nessuno». L’ingegnere veneto ha poi proseguito: «Marc non è arrivato in Ducati perché abbiamo vinto una lotteria. È stata una scelta, anche molto criticata da tanti: aver vinto dimostra che abbiamo avuto ragione».

L'addio di Bagnaia

E mentre la Ducati festeggia, Pecco Bagnaia ha pubblicato una serie di foto sui social dei suoi momenti più importanti negli anni in Ducati: «Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre». Annunciando il suo ritorno in pista a Valencia per salutare per l’ultima volta la sua Desmosedici.