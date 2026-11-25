Bagnaia torna con vista su Aprilia
La MotoGP è in viaggio verso Valencia, teatro come da tradizione del GP finale della stagione e soprattutto – visto che ormai il titolo è stato assegnato a Marc Marquez – il primo fondamentale test del 2027 con le nuove MotoGP 850 gommate Pirelli. Al Ricardo Tormo di Valencia ci sarà Pecco Bagnaia. Il torinese, dopo la frattura al piede destro rimediata nel contatto con Fermin Aldeguer in Qatar, ha saltato Portimao proprio per potersi presentare nella miglior condizione possibile all’ultimo valzer in sella alla propria Ducati Desmosedici prima di salire in sella all’Aprilia RS-GP nei test di martedì 1 dicembre.
Chi c'è e chi non c'è
In pista non ci saranno invece né Toprak Razgatlioglu (che sarà al box Pramac Yamaha per seguire i test) né Maverick Vinales. Lo spagnolo del Team KTM Tech3 ha lasciato il GP Portogallo e non sarà al via nemmeno di quello che sarebbe stato il suo ultimo Gran Premio da pilota titolare in MotoGP. A costringere Vinales ai box il mancato recupero dall’infortunio rimediato al Sachsenring 2025: nonostante l’intervento chirurgico correttivo a cui si è sottoposto a inizio stagione il recupero del catalano si è rivelato più complicato del previsto facendo terminare anzitempo la stagione – e probabilmente la carriera – di uno dei maggiori talenti della sua generazione. Vinales è fuori dalla MotoGP 2027, anche se Ducati sembrerebbe intenzionata ad offrire allo spagnolo un ruolo da tester e pilota sostitutivo per la MotoGP affiancando Michele Pirro. Tuttavia per il classe 1995, potrebbe aprirsi uno spiraglio per restare nella griglia del prossimo anno. A Valencia dovrebbe rientrare Joan Mir sulla Honda ufficiale dopo l’ennesimo stop di un finale di stagione condizionato da un malessere dai contorni non ancora del tutto chiari. Sia lui che Honda non hanno dato spiegazioni ufficiali sulle assenze di Mir facendo aumentare nel paddock di Portimao le voci di un possibile ritiro a fine anno del campione del mondo MotoGP 2020. A osservare da vicino la questione c’è ovviamente il Team Gresini, squadra con cui Mir dovrebbe correre il prossimo anno. Il team faentino monitora la situazione mercato e qualora Joan decidesse di rinunciare alla Ducati “azzurra” le opzioni sarebbero il già citato Vinales – se le sue condizioni di salute dovessero migliorare – o potrebbero dare una chance a uno dei grandi esclusi del mercato MotoGP ovvero il leader del Mondiale Moto2 Manuel Gonzalez. Lo spagnolo si giocherà il titolo proprio a Valencia dove arriva con 4,5 punti di vantaggio su Izan Guevara.
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