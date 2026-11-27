Colpo di scena a Valencia, dove si correrà l'ultimo Gran Premio della MotoGp 2026: Marc Marquez appende il casco al chiodo. Lo ha annunciato lo stesso 33enne pilota spagnolo della Ducati, poco prima della prima sessione di libere. Marquez, che lo scorso weekend ha conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera, l'ottavo nella classe regina, ha scelto un modo originale per l'annuncio, sfogliando una serie di cartelli davanti alle telecamere: "Parleremo dopo ma prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGp. Abbiamo fatto la storia".

Marquez lascia da campione del mondo Márquez ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dalla MotoGP. Domenica scorsa a Portimão il pilota spagnolo della Ducati ha conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera e ha deciso di chiudere la sua straordinaria avventura nel Motomondiale proprio alla fine di questa stagione. Il Gran Premio della Comunità Valenciana, in programma domenica 29 novembre al Circuit Ricardo Tormo, sarà quindi l'ultima gara della carriera del numero 93, che lascerà le corse con il titolo di campione del mondo in carica. Il fuoriclasse di Cervera spiegherà i motivi della sua scelta in una conferenza stampa speciale, organizzata alle 12:15 sul circuito di Valencia.