Da rookie a leggenda. Così Ducati ha deciso di onorare Pecco Bagnaia per il suo ultimo GP da ducatista. «Sono arrivato in Ducati a 22 anni e ora ne ho quasi 30 e un figlio. È difficile che un pilota passi così tanto tempo nella stessa squadra e io sono nato ducatista». Il torinese non sarà al via del GP Valencia a causa di un versamento di sangue alla testa dovuto all’incidente al via della Sprint del Qatar, ma è comunque presente nel paddock dove la Casa di Borgo Panigale ha svelato la GP26 (bianca) con cui Pecco avrebbe dovuto correre. «Con Ducati ho vissuto i migliori momenti della mia carriera. Ho spinto per poter correre, ma quando mi hanno spiegato cosa sarebbe potuto succedere, ho capito che il rischio era troppo grosso».

"Saremo rivali ma con rispetto"

Pecco è arrivato in Ducati, nel Team Pramac, nel 2019 ma i contatti sono iniziati già nel 2017 (prima del titolo Moto2 2018) quando Paolo Ciabatti - allora ds Ducati - decise di puntare su di lui per la Rossa del futuro. Una scelta che nel giro di pochi anni ha riportato Ducati al vertice del Motomondiale e un pilota italiano nuovamente campione del mondo a distanza di 13 anni dall’ultimo titolo di Valentino Rossi. «È stato un viaggio che mi ha regalato pura gioia. Ogni volta che ci penso mi emoziono perché ho ottenuto più di quanto quel piccolo sognatore che ero da bambino avrebbe potuto aspettarsi». Pecco lascia Ducati dopo 31 vittorie e 63 podi (il suo numero da quando ha debuttato in MotoGP) e soprattutto 2 Mondiali: «Salutarsi è difficile ma per me i rapporti umani sono al primo posto. Saremo rivali, ma avremo rispetto l’uno dell’altro». Parlando della possibilità di tornare a lavorare insieme a Dall’Igna in futuro ha aggiunto: «Una volta parlando con Gigi usai la parola “mai” e lui mi sgridò dicendo che non bisogna mai dirla. Nella vita può succedere di tutto». Con lui in hospitality durante la conferenza proprio il direttore generale che ha aggiunto: «Pecco è un pilota speciale per Ducati. Mi ricorderò sempre le emozioni che provai qui nel 2022: è stato un giorno incredibile per Ducati e per me. Sarai sempre nel mio cuore». Nel frattempo, il Circuito di Valencia ha cancellato il murale creato nel 2021 che raffigurava Valentino Rossi. Al suo posto un ledwall di 56 mq. Una rimozione avvenuta nel corso dei lavori di ristrutturazione della torre, come ha spiegato Nicolas Collado gm della pista. Sul nuovo maxischermo ruoteranno, oltre all’immagine di Valentino, anche quelle di tutti i momenti salienti della storia del Motomondiale, comprese le celebrazioni per il decimo titolo del rivale Marc Marquez.