Le facce dei piloti ai box, dall’incredulità di Jorge Martin alle lacrime di Alex Marquez (unico a conoscere il finale del messaggio mostrato dal fratello Marc all’inizio delle FP1). Passando per l’evidente emozione di Santi Hernandez, storico capotecnico dello spagnolo prima in Moto2 e poi nel Team Honda HRC, dicono più di mille parole. L’annuncio del ritiro da parte di Marquez ha colpito non solo i tifosi increduli e in lacrime sugli spalti del circuito di Valencia, ma anche gli stessi rivali. Il primo a voler andare a parlare con Marc appena terminato il turno di FP1 è stato quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro compagno nel box Ducati Pedro Acosta . L’ufficiale KTM non ha aspettato la conferenza e, tempo di togliersi la tuta, è corso nel camion di Marc per confrontarsi con lui. «Marc è una delle ragioni per cui ho firmato con Ducati - ha spiegato poi alla stampa il murciano -. È nella posizione di poter fare quello che vuole e capisco perfettamente che voglia prendersi un po’ di riposo e fare un passo indietro. Ha sofferto tanto e si merita di godersi questo ritiro».

Lo stupore di Bezzecchi

Lo stesso stupore l’ha avuto il rivale di quest’anno Marco Bezzecchi: «Sono rimasto sorpreso, avevo sentito qualche voce durante l’anno ma non gli ho mai dato troppo peso - le parole del romagnolo dell’Aprilia -. Possiamo provare a capirlo, ma è Marc l’unico a conoscere bene la propria situazione. È un dispiacere perdere un pilota fortissimo e un rivale dal quale poter imparare. Mi sarebbe piaciuto avere un altro anno per poterlo sfidare e migliorare». La decisione di ritirarsi, nonostante il titolo appena conquistato è quasi un unicum nel Motomondiale, l’unico a farlo nella top class in precedenza è stato John Surtees nel 1960. Il britannico è stato peraltro l’unico campione del mondo sia del Motomondiale che della Formula 1, dove invece il caso più recente è ovviamente quello di Nico Rosberg nel 2016, campione con la Mercedes che annunciò il ritiro pochi giorni dopo il GP finale della stagione. Chi lo ha fatto, a 41 anni compiuti, dopo il titolo Mondiale SBK è stato anche Max Biaggi. Il romano, oggi brand ambassador Aprilia ha commentato: «È stato un fulmine a ciel sereno, non credo se lo aspettasse nessuno. Lasciare da vincente è un grande sacrificio. Non credo che sia un prezzo che sono pronti a pagare in molti».

Bulega o Aldeguer?

L’addio improvviso di Marc ha inevitabilmente condizionato il weekend e il 2027 del Team Ducati. Gigi Dall’Igna e Claudio Domenicali sono stato infatti avvisati dallo spagnolo solamente giovedì sera. «Non possiamo che rispettare la decisione presa da Marc. Si tratta di un campione, ma anche e soprattutto di una persona. Questo weekend lo vogliamo dedicare a lui e poi da lunedì penseremo al nostro futuro». Difficile però pensare che Ducati aspetterà lunedì, già oggi Dall’Igna dovrebbe incontrare Alessio Salucci per discutere della possibilità di liberare uno tra Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, entrambi sotto contratto con Ducati e sistemati nel Team VR46 per il prossimo anno. Spettatore interessato il piemontese Celestino Vietti che potrebbe così passare in MotoGP proprio con il Team VR46.