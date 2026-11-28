Con Marc Marquez non ci sono mezze misure, tanto meno dubbi. Innanzitutto il fatto che sia un campione assoluto, quasi totale. Lo certificano i numeri, specie i trionfi delle ultime due stagioni conquistati con mezzo braccio e una moto non superiore. Diciamolo, inferiore all’Aprilia. Due imprese più di testa e personalità che di velocità pura. La superiorità che lo spagnolo emana, come quegli atleti che vincono già presentandosi in griglia, sui blocchetti, in pedana. Pochi, pochissimi. Per questo bisogna inchinarsi, riconoscerne la grandezza. La leggenda, sì. Fin dal primo momento in cui ha messo piede sulle piste asfaltate, venendo battuto di fatto solo da sé stesso, quell’esuberanza che l’ha portato spesso oltre i limiti. E a farsi male. Come il primo anno in Moto2 (con la diplopia per altro tornata a condizionarlo), come soprattutto nel 2020, quando con le scellerate da delirio di onnipotenza post incidente di Jerez ha quasi messo fine alla sua carriera. L’altro Mondiale perso, quello del 2015, rappresenta la grande macchia, perché per almeno metà dell’universo delle due ruote ha corso per far perdere il nemico Valentino Rossi.

Marc Marquez, leggenda e limiti: tra trionfi, Rossi, Ducati e Acosta

Per noi l’aspetto più significativo della grandezza di Marc è proprio aver affrontato e battuto (demolito, finanche) il mito (che ha pensionato Biaggi e Stoner, per dire) giocando sul suo terreno: la superiorità mentale prim’ancora che tecnica. Poi ci sono limiti. Come quello di fare una scenetta per il 10° Mondiale nel quale s’è celebrato GOAT, il migliore di tutti i tempi. Facendosi pure premiare da Giacomo Agostini. Ma questo è Marquez, prendere o lasciare. Comanda lui. Decide lui. L’ha fatto andandosene dalla Honda per salire sulla Ducati. L’ha rifatto per ottenere la sella ufficiale. Ora abbandonandola con zero preavviso, a giochi fatti. Finanche un karma per chi è additato di mettere la moto e la Casa davanti ai piloti. L’ultimo suo gesto di superiorità. Al quale a Borgo Panigale hanno per altro già da tempo risposto prendendo Pedro Acosta, il nuovo Squalo. Al quale Marc non ha concesso la soddisfazione di crescere al suo fianco e batterlo ad armi pari. A modo suo, sempre a modo suo.