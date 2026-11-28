Marco Bezzecchi (Aprilia) conquista la pole position nel Gran Premio di Valencia , ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese vola e scende sotto il muro dell'1'28" tagliando il traguardo in 1'27"844, rifilando 0"463 allo spagnolo Marc Marquez (Ducati), secondo dopo aver annunciato ieri, da campione del mondo, l'addio alle gare. Terzo l'altro iberico Raul Fernandez (Aprilia TrackHouse) a 0"589. In seconda fila Alex Marquez (Ducati Gresini), Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR6). Seguono Bastianini (Ktm Tech3), Espargaro (Ktm Tech3), Aldeguer (Ducati Gresini), Acosta (Ktm), Ogura (Aprilia Trackhouse) e Mir (Honda). Alle 15 la partenza della Sprint.

Le parole di Bezzecchi

"E' stato un bel giro, mi è venuto quasi tutto perfetto. Sono contento della pole, ora continuiamo a stare concentrati per fare bene nelle due gare". Così, ai microfoni di Sky Sport, Marco Bezzecchi dopo la pole position nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. "Abbiamo lavorato bene, sono tutti molto veloci in prima fila perché Marquez e Fernandez hanno un bel passo. Sarà una bella battaglia", aggiunge il pilota riminese dell'Aprilia.