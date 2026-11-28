L'incidente

Partenza della Sprint Race che è stata posticipata di 20 minuti a causa di un problema alla procedura di partenza. Semaforo rosso impallato prima del via, che è stato abortito e rimandato a orario da definire. Moto accese sulla griglia di partenza e la Ducati di Marc Marquez – 13° al traguardo – ha preso fuoco a causa delle alte temperature a cui era arrivato il motore della moto dello spagnolo ferma sulla seconda casella dello schieramento. Marquez è stato poi penalizzato con due long lap penalty per non aver riportato la moto ai box seguendo la procedura, nonostante il radiatore della sua Ducati fosse bruciato.