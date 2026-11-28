Bezzecchi vince la Sprint a Valencia, anche Bastianini sul podio. A fuoco la Ducati di Marquez
Marco Bezzecchi (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il riminese comanda dall’inizio alla fine e taglia il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul compagno di box Jorge Martin. Completa il podio Enea Bastianini (Ktm Tech3) davanti ad Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).
L'incidente
Partenza della Sprint Race che è stata posticipata di 20 minuti a causa di un problema alla procedura di partenza. Semaforo rosso impallato prima del via, che è stato abortito e rimandato a orario da definire. Moto accese sulla griglia di partenza e la Ducati di Marc Marquez – 13° al traguardo – ha preso fuoco a causa delle alte temperature a cui era arrivato il motore della moto dello spagnolo ferma sulla seconda casella dello schieramento. Marquez è stato poi penalizzato con due long lap penalty per non aver riportato la moto ai box seguendo la procedura, nonostante il radiatore della sua Ducati fosse bruciato.
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