Brutte notizie per Alex Marquez , costretto a rinunciare all'ultimo appuntamento stagionale della MotoGP a Valencia. Il pilota spagnolo è stato trasportato in ospedale a causa di un serio broncospasmo, che lo ha obbligato ad abbandonare il circuito. A confermare le sue condizioni è stato il dottor Charte attraverso una breve comunicazione diffusa sui canali social del team Gresini.

MotoGP, il comunicato del dottor Charte sulle condizioni di Alex Marquez

Il problema respiratorio ha reso necessario il trasferimento del pilota presso l'ospedale 9 de Octubre di Valencia, dove potrà ricevere le cure necessarie. A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa squadra Gresini, riportando le parole del dottor Charte: "Álex Márquez salterà l'ultimo Gran Premio della stagione. Un severo broncospasmo ha costretto il pilota ad abbandonare il circuito e a essere trasportato all'ospedale 9 de Octubre". Per il pilota spagnolo arriva dunque uno stop forzato proprio nell'ultimo appuntamento del calendario, che avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per chiudere la stagione davanti al proprio pubblico.

MotoGP Valencia, cambia la griglia di partenza

L'assenza di Alex Marquez comporta inevitabilmente alcune modifiche alla griglia di partenza del Gran Premio di Valencia. Il pilota del team Gresini avrebbe dovuto scattare dalla quarta posizione, ma il suo forfait permette a Jorge Martin di guadagnare una casella e salire al quarto posto. Di conseguenza, anche tutti gli altri piloti inizialmente classificati alle sue spalle avanzeranno di una posizione. Una variazione che ridisegna parzialmente lo schieramento di partenza della gara, mentre l'attenzione resta soprattutto sulle condizioni di salute dello spagnolo.

Un weekend particolare per i fratelli Marquez

Dopo il problema fisico che costringe Alex a saltare la gara, anche Marc è protagonista di un episodio da brividi pochi istanti prima della Sprint. La Ducati del campione spagnolo prende improvvisamente fuoco mentre tutti i piloti sono schierati sulla griglia di partenza. Il numero 93 riesce fortunatamente ad abbandonare la moto in tempo, evitando conseguenze fisiche più gravi, prima dell'intervento dei vigili del fuoco. All'origine dell'episodio c'è un malfunzionamento dei semafori del circuito, con le luci rosse rimaste accese più del previsto. Il ritardo provoca il surriscaldamento delle moto e quella di Marquez inizia a sprigionare una densa nube di fumo nero, fino a essere avvolta dalle fiamme.