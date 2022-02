Moto2, Acosta: "L'obiettivo è arrivare il Qatar con le idee chiare"

ROMA - È Pedro Acosta l'astro nascente del mondo a due ruote. Lo spagnolo di Mazarron ha infatti trionfato da rookie nel 2021 in Moto3, il che gli ha permesso di conquistare una sella nel team Red Bull KTM Ajo in Moto2. Acosta si è distinto anche nei primi test ufficiali a Portimao, dove ha sempre fatto registrare tempi da passo gara insieme al suo compagno di scuderia, Augusto Fernandez. "Durante i test - ha detto Acosta a "speedweek.com" - abbiamo potuto provare molte cose, per arrivare in Qatar con le idee chiare. Mi sento ben preparato per l'inizio di stagione, ma ho ancora molto da imparare".