Moto2, Vietti vince in Qatar davanti a Canet. Arbolino 5°

DOHA - Celestino Vietti domina e si prende la vittoria nel Gran Premio del Qatar di Moto2. A Losail, il pilota italiano in sella alla Kalex del Mooney VR46 Racing Team vince la sua prima gara nella classe intermedia precedendo di oltre 6 secondi lo spagnolo Aron Canet: "Non riesco a credere a questo risultato, ma abbiamo lavorato bene già dalle libere e dalle qualifiche. Non mi aspettavo però di avere un passo del genere e fare una gara così", ha dichiarato a caldo. Si aggiudica la lotta per l’ultimo gradino del podio il britannico Sam Lowes battendo la Kalex dello spagnolo Augusto Fernandez, mentre Tony Arbolino chiude quinto superando il giapponese Ai Ogura.