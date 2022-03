Moto2, Acosta: "In Moto3 era più facile recuperare posizioni"

ROMA - Pedro Acosta, campione 2021 in Moto3 al suo primo anno nel Motomondiale, ha sofferto questo primo assaggio di Moto2. Il Gran Premio del Qatar ha infatti visto la vittoria di Celestino Vietti per il VR46 Racing Team e le cadute del rookie spagnolo nelle qualifiche di sabato scorso. "Quando ci sono piloti con meno ritmo, può succedere di avere queste difficoltà a risalire. Sono cose che possono succedere: in Moto2 non è come in Moto3, lì è più facile recuperare. Era importante fare esperienza, ho terminato la gara e questo era l’obiettivo", ha detto Acosta dopo la gara.