Moto2, pole di Dixon in Indonesia: Vietti il migliore degli italiani

ROMA - Jake Dixon davanti a tutti dopo le qualifiche del Gp di Indonesia di Moto2. Il pilota britannico del team GASGAS conquista la prima pole position in carriera, e lo fa sul circuito di Mandalika con il tempo di 1:35.799, precedendo di un decimo i più quotati Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo) e Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team). Settimo Celestino Vietti, primo italiano in griglia in una terza fila che vede nomi come Aron Canet e Tony Arbolino, mentre a chiudere la top ten è un altro italiano, Simone Corsi, che era dovuto passare dalla Q1.