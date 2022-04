Moto2, Gp Argentina: vince Vietti davanti a Chantra

TERMAS DE RIO HONDO - E' Celestino Vietti a vincere il Gran Premio d'Argentina di Moto2, valevole per la terza tappa del Mondiale 2022. Il pilota italiano del team VR46, sul circuito di Termas de Rio Hondo, sfrutta il ritiro di Aldeguer e tiene a distanza gli inseguitori. Secondo posto per il thailandese Somkiat Chantra davanti al giapponese Ai Ogura. Appena fuori dal podio Aron Canet davanti a Jake Dixon e Tony Arbolino. "Mi sento molto bene - ha detto Vietti, che con questo successo va a +21 su Canet e +25 su Chantra in classifica piloti -. E' stata una gara difficile con grande battaglie. Ho commesso due errori che mi hanno fatto perdere una posizione e ho dovuto recuperare. Abbiamo lavorato bene con il poco tempo a disposizione. Abbiamo dovuto lavorare parecchio per cercare di recuperare un buon feeling. Questa vittoria è per il mio team, spero di continuare così".