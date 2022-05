Moto2, Gp Spagna: vince Ogura davanti a Canet e Arbolino

JEREZ DE LA FRONTERA - E' Ai Ogura a trionfare nel Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota giapponese, sul circuito di Jerez, corona una gara perfetta e chiude dopo aver passato in solitaria tutta la seconda parte. Secondo posto per lo spagnolo Aron Canet davanti all'italiano Tony Arbolino. Ai piedi del podio c'è Augusto Fernandez, che precede Marcel Schrotter, quinto. Sesto Celestino Vietti, che mantiene la testa della classifica piltoi. Settima piazza per Bo Bendsneyder davanti a Roberts.