Moto2, Canet ricoverato in ospedale dopo incidente in auto

ROMA - Aron Canet protagonista di una disavventura, che fortunatamente si è risolta senza grossi problemi. Il giovane pilota spagnolo, impegnato nel mondiale di Moto2 in cui non è ancora riuscito a vincere una gara nonostante le buone prestazioni, è rimasto vittima di un importante incidente stradale. Secondo quanto riportato da Motoracing Magazine, il classe '99 è andato a sbattere con la sua Chevrolet Corvette mentre percorreva un tratto di strada tra Alzira e Corbera, sua città di provenienza.

Le condizioni del pilota

Un impatto che ha distrutto completamente la vettura, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre Canet. Secondo il rapporto medico, ha ricevuto colpi importanti alla testa e al viso, per i quali è tenuto sotto osservazione all'ospedale La Ribera, seppur non in gravi condizioni. Resta comunque da capire se sarà in grado di prendere parte al prossimo weekend di corse, che si disputeranno al Sachsenring.